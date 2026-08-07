13 ülkeye sızan casus yazılım dünyayı alarma geçirdi! Telefonları beyin gibi yönetiyor, tek tıkla her şeyi siliyor

CASUSLUK HİZMET MODELİNE DÖNÜŞTÜ

LightSpy, geleneksel devlet düzeyindeki casusluk yazılımlarının aksine aboneye özel bir "ürün" olarak paketleniyor. Sistem içerisinde ticari marka unsurları, fiyatlandırma kademeleri, faturalandırma altyapısı ve potansiyel alıcılar için özel demo ortamları barındırıyor.

Arctic Wolf Tehdit İstihbaratı Araştırma Direktörü Justin Moore, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "LightSpy, casus yazılım pazarındaki daha geniş çaplı değişimine dikkat ediyoruz.Gözetleme artık tek seferlik bir operasyon değil, satılabilen ve paketlenebilen ticari bir ürün haline geldi. Bu durum, gelişmiş gözetim yeteneklerine erişebilen kötü niyetli aktörlerin sayısını hızla artırıyor," ifadelerini kullandı.