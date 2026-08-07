13 ülkeye sızan casus yazılım dünyayı alarma geçirdi! Telefonları beyin gibi yönetiyor, tek tıkla her şeyi siliyor
Siber güvenlik şirketi Arctic Wolf Networks tarafından yayımlanan son araştırmaya göre, Çin devlet destekli aktörlerle bağlantılı dijital casus yazılım aracı "LightSpy", 13’ten fazla ülkede kullanılan geniş kapsamlı bir gözetim teknolojisine dönüştü.
İlk olarak dört yıl önce Çin’de tespit edilen LightSpy kötü amaçlı yazılım platformu, yıllar içinde gelişerek küresel siber güvenlik için daha karmaşık bir tehdit haline geldi.
KİŞİSEL CİHAZLARI BEYİN GİBİ KONTROL EDİYOR
Arctic Wolf araştırmacıları, platformun kullanıcıların ücret ödeyerek hedef kişilere ait hassas verilere ulaşmasını sağladığı bilgisini paylaştı. Yazılım, konum verileri, ses kayıtları, sohbet geçmişleri, kamera ve ekran görüntülerini anlık olarak ele geçirme imkanı tanıyor. Ayrıca hedef kişinin cihaz kontrolünü tamamen ele geçirme yeteneğine sahip olan platform, cihazdaki tüm kişisel verileri uzaktan silebiliyor.
CASUSLUK HİZMET MODELİNE DÖNÜŞTÜ
LightSpy, geleneksel devlet düzeyindeki casusluk yazılımlarının aksine aboneye özel bir "ürün" olarak paketleniyor. Sistem içerisinde ticari marka unsurları, fiyatlandırma kademeleri, faturalandırma altyapısı ve potansiyel alıcılar için özel demo ortamları barındırıyor.
Arctic Wolf Tehdit İstihbaratı Araştırma Direktörü Justin Moore, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "LightSpy, casus yazılım pazarındaki daha geniş çaplı değişimine dikkat ediyoruz.Gözetleme artık tek seferlik bir operasyon değil, satılabilen ve paketlenebilen ticari bir ürün haline geldi. Bu durum, gelişmiş gözetim yeteneklerine erişebilen kötü niyetli aktörlerin sayısını hızla artırıyor," ifadelerini kullandı.
117 SUNUCUYLA AVRUPA VE AFRİKA'DA AKTİF
LightSpy altyapısı Çin anakarasından diğer kıtalara yayılmış durumda. Sistem, özellikle Avrupa ve Afrika’daki ağ yönlendiricilerine kurulan kötü amaçlı yazılımlarla çalışan 117 sunucu üzerinden verileri ele geçirip iletmeye devam ediyor. Yazılımın kullanıcı profili arasında Çin'deki ticari işletmeler, devlet kurumları, askeri yapılar ve eğitim kurumları yer alıyor.
Arctic Wolf, bulgularını ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI ile paylaştığını duyururken, Washington’daki Çin Büyükelçiliği konuya ilişkin iddialara henüz bir cevap vermedi.