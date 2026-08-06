"Aha dayıya sor" sözleriyle hafızalara kazınmıştı! Hüseyin Taşkıran şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

2015 yılında gasp suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından kullandığı "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle sosyal medyada geniş kitleler tarafından tanınan Hasan Taşkıran, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Mizah programlarına ve sosyal medya paylaşımlarına da konu olan Taşkıran, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından ilk kez yaşadıklarını anlattı.

Yıllar önce gözaltında verdiği ifadeyle sosyal medyada fenomen haline gelen Hasan Taşkıran, tahliyesinin ardından hem cezaevi sürecini hem de yeni hayatını anlattı.

10 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Mehmet Ali Tuğrul’un YouTube kanalına konuk olan Taşkıran, yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldığını söyleyerek, hakkındaki gasp suçlamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Dava sürecinde bu dosyanın daha önce hakkında bulunan yaralama suçuna ilişkin dosyayla birleştirildiğini ifade eden Taşkıran, bu nedenle toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik kapsamında yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini belirtti.

Aha dayıya sor sözleriyle hafızalara kazınmıştı! Hasan Taşkıran şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

NAMAZ KILMAYI DA ÖĞRENMİŞ

Cezaevinde geçirdiği yılların hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu söyleyen Hasan Taşkıran, yaşadıklarını "Belki de bunda bir hayır vardı" sözleriyle değerlendirdi. Cezaevine girmemiş olsaydı hayatının nasıl şekilleneceğini bilemeyeceğini ifade eden Taşkıran, bu süreçte namaz kılmayı, abdest almayı öğrendiğini belirterek, "Bunları daha önce bilmiyordum. Belki de cezaevine girmemin benim için böyle bir hayrı oldu" dedi.

Aha dayıya sor sözleriyle hafızalara kazınmıştı! Hasan Taşkıran şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

“ARTIK SUÇTAN UZAK DURUYORUM" DEDİ, DEĞİŞİMİNİ ÖRNEKLE ANLATTI

Tahliyesinin ardından denetimli serbestlik hükümlerine tabi olduğunu aktaran Taşkıran, yükümlülüklerinin 2030 yılına kadar devam edeceğini söyledi. Cezaevinde geçirdiği yılların kendisini değiştirdiğini dile getiren Taşkıran, bu süreçte kendini geliştirdiğini, hayatına farklı bir yön vermeye çalıştığını ve suçtan uzak bir hayat sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti. Bu değişimin bir göstergesi olarak kısa süre önce yolda bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdığını anlattı.

Aha dayıya sor sözleriyle hafızalara kazınmıştı! Hasan Taşkıran şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

SOSYAL MEDYADAN PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Kayseri'de annesi, eşi ve üç çocuğuyla birlikte hayatını sürdürdüğünü belirten Taşkıran, denetimli serbestlik kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve çalışma saatlerine ilişkin kısıtlamalar nedeniyle düzenli bir iş bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Aha dayıya sor sözleriyle hafızalara kazınmıştı! Hasan Taşkıran şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

Geçimini büyük ölçüde annesinin maaşı ve ailesinin desteğiyle sağladığını ifade eden Taşkıran, sosyal medyada hala tanındığını, TikTok, Instagram ve YouTube platformlarında canlı yayınlar açarak takipçileriyle buluştuğunu ve bu yayınlardan gelir elde etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Aha dayıya sor sözleriyle hafızalara kazınmıştı! Hasan Taşkıran şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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