Türkiye'de son dönemde çocuk çeteleri, akran zorbalığı ve okullarda yaşanan şiddet olayları toplumda endişe oluştururken, uzmanlar dijital içeriklerin çocuklar üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor. Milyarlarca kez izlenen bazı YouTube kanallarında şiddet, küfür, zorbalık ve suç unsurlarının mizah adı altında sunulmasının çocukların davranış gelişimi açısından risk oluşturabileceği belirtilirken, son olarak 2,2 milyon aboneye ve yaklaşık 5 milyar izlenmeye ulaşan Fikri Kereviz isimli kanal da içeriklerindeki tartışmalı sahneler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan ve özellikle çocuklar ile gençler tarafından takip edilen "Fikri Kereviz" isimli kanal, içeriklerindeki şiddet, argo ve etik açıdan tartışmalı sahneler nedeniyle yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, mizah ve animasyon formatında sunulan videolarda çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek davranış kalıplarının yer alabildiğine dikkat çekerek ailelere dijital içerik denetimi konusunda uyarılarda bulunuyor.

YouTube'da akıllara durgunluk veren kanal! Ebeveynlerin tepkisi giderek artıyor

ŞİDDET VE SERT SÖYLEMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kanalda yayımlanan "anı animasyonları" konseptindeki videolarda aile içi ilişkiler, okul hayatı ve günlük hayat sözde 'mizahi' bir dille anlatılıyor. Ancak bazı içeriklerde ebeveynlerin çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti çağrıştıran ifadelerin kullanılması eleştirilere neden oluyor.

YouTube'da akıllara durgunluk veren kanal! Ebeveynlerin tepkisi giderek artıyor

Videolarda anne ve babaların çocuklarını aşağılayan veya tehdit eden söylemleri mizah unsuru olarak işlenirken, bazı sahnelerde fiziksel ceza içeren anlatımların normalleştirildiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

TARTIŞMALI DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ

Kanalda yer alan bazı hikâyelerde çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek davranışlara da yer veriliyor. İçeriklerde gizlice para harcama, okul ortamında hırsızlık, sınavlarda kopya çekme yöntemleri, zorbalık ve intikam temalarının mizahi anlatımla işlendiği görülüyor.

Uzmanlar, bu tür içeriklerin özellikle yaş grubu küçük izleyiciler tarafından rol model olarak algılanabileceği uyarısında bulunuyor.

YouTube'da akıllara durgunluk veren kanal! Ebeveynlerin tepkisi giderek artıyor

AİLE YAPISI VE KULLANILAN DİL ELEŞTİRİLİYOR

Kanalın bazı videolarında aile bireylerinin olumsuz sıfatlarla etiketlenmesi, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin aşağılayıcı ifadeler üzerinden anlatılması ve ağır argo ile küfür içeren diyalogların kullanılması da eleştirilen başlıklar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bu tür içerikler, çocukların iletişim dili ve sosyal davranışları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor.

Türk aile yapısını son derece yıkıcı sıfatlarla tanımlayan kanalda, aile üyeleri "Narsist Baba", "Drama Kraliçesi Anne" ve "Ağlak Kardeş" olarak etiketlenirken, ebeveynlerin çocuklarına hakaret ve küfür içeren ifadeler kullanması tepki çekiyor.

2020'de açılan kanal 2.2 aboneye sahip ve 1982 videoda 5 milyar görüntüleme almış durumda.

"KISA UYARILAR YETERLİ DEĞİL"

Videoların sonunda yer alan "Ailenizden gizli iş yapmayın" veya "Kumar kötüdür" gibi kısa uyarı mesajlarının, içerik boyunca ayrıntılı şekilde anlatılan olumsuz davranışların etkisini azaltmada yeterli olmadığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, çocukların dijital platformlarda izlediği içeriklerin aileler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle küçük yaştaki çocuklar için uygun olmayan videoların denetimsiz şekilde tüketilmesinin pedagojik açıdan risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası