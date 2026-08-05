Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i açıklandı: Greenwood ve Kante kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımını konuk ediyor. Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'larda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Müsabaka öncesinde sarı lacivertlilerin 11'i belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Mitchell, Stankovic, Vallci, Wlodarczyk, Soglo, Seidl, Jatta, Heil, Weinhandl, Hödl.

AVRUPA'DAKİ 303. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 302 mücadelede rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 45. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

Mason Greenwood

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLERİ

Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'larda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmalar, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

SON YILLARDAKİ KADIKÖY PERFORMANSI

Fenerbahçe,iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 30 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 6 maçı berabere tamamladı.

Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart ve Gornik Zabrze'ye karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.

Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest'a ise mağlup oldu.

İÇ SAHADA 150 MAÇTA 77 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 150 maçta 77 galibiyet kaydetti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 150 maçta 77 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi aldı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 217 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 144 gole engel olamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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