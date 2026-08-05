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Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

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Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Fotoğraf Başlığı Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisinin 11. bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı. Son bölümün ardından yeni fragmanın yayınlanmaması izleyiciler arasında merak konusu olurken, dizinin bu hafta yeni bölümünün olup olmayacağı merak edildi. Gözler Kanal D yayın akışına çevrildi...

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Başrollerini Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Helin Elveren'in paylaştığı Daha 17, yeni bölümleriyle ekran yolculuğunu sürdürüyor. Dizinin 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanının henüz yayımlanmaması, sosyal medyada "Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme taşıdı.

DAHA 17 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMADI?

Daha 17 dizisinin yeni bölüm fragmanları, önceki haftalarda genellikle bölümün yayınlanmasının ardından kısa süre içerisinde Kanal D ekranlarında ve dizinin resmi dijital platformlarında izleyiciyle buluşuyordu. Ancak 10. bölümün ardından beklenen 11. bölüm fragmanı, henüz paylaşılmadı.

Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Başlık ResmiDaha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

Fragmanın neden yayımlanmadığına ilişkin Kanal D, yapım şirketi veya oyuncu kadrosundan resmi bir açıklama yapılmadı. Diziyi takip eden izleyiciler ise sosyal medya üzerinden yeni fragmanın ne zaman paylaşılacağını merak ediyor.

Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Başlık ResmiDaha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

DAHA 17 11. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Kanal D veya yapım ekibi tarafından fragmanın neden geciktiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle fragmanın paylaşılmama sebebiyle ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak çekim programında olabilecek aksaklıklar nedeniyle fragman paylaşımlarında gecikmeler yaşanabiliyor.

Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Başlık ResmiDaha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

DAHA 17 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin fragmanının henüz yayınlanmaması nedeniyle yeni bölümün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. 9 Ağustos 2026 Kanal D'nin yayın akışına göre Daha 17'nin yeni bölümü 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Başlık ResmiDaha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

11. bölüm yayın tarihi yaklaşırken izleyiciler, yeni fragmanın bölümden önce paylaşılmasını bekliyor. Ancak şu ana kadar fragmanla ilgili resmi bir tarih açıklanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanması bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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