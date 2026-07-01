Daha 17 dizisinin son bölümünde kısa bir an görünen siyah saçlı, mavi gözlü genç oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Dizide kısa bir sahne görünen Eylül Aslan, izleyicilerin dikkatini çekerken, "Daha 17 mavi gözlü kız kim?", "Daha 17 siyah saçlı kız kimdir?" soruları da arama motorlarında öne çıktı. Eylül Aslan'ın biyografisi ve kariyeri merak ediliyor.

Daha 17 dizisi, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da konuşulmaya devam ediyor. Son bölümlerde ekrana gelen mavi gözlü ve siyah saçlı genç oyuncu sosyal medyada çok sayıda paylaşım alırken, dizide figüran olarak yer alan Eylül Aslan'ın kim olduğu ve oyunculuk geçmişi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

DAHA 17 DİZİSİNDEKİ FİGÜRAN GÜNDEM OLDU

Dizinin son bölümünde sınıf sahnesinde kısa süreliğine ekrana gelen yardımcı oyunculardan Eylül Aslan sosyal medyada adından söz ettiren isimlerden biri oldu. Özellikle yer aldığı sahnelerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlandı.

İzleyiciler, Eylül Aslan'ı özellikle mavi gözleri ve siyah saçlarıyla dikkat çeken genç oyuncu olarak yorumladı. Sosyal medya platformlarında oyuncunun yer aldığı görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, "Daha 17 mavi gözlü kız", "Daha 17 siyah saçlı kız" ve "Daha 17 figüran kim?" gibi aramalar da öne çıktı. Oyuncunun ilerleyen bölümlerde daha fazla ekranda yer alıp almayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Daha 17 dizisindeki figüran gündem oldu! Eylül Aslan kimdir?

EYLÜL ASLAN KİMDİR?

Eylül Aslan, dijital platformlarda içerik üreten genç isimlerden biri olarak biliniyor. Setten kareleri TikTok hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Genç oyuncunun son bölümün ardından sosyal medyada gördüğü ilgi, adının daha geniş kitleler tarafından duyulmasını sağladı.

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