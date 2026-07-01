Motosikletiyle 81 ili tamamladıktan sonra dünya turu hedefiyle komşu ülke Ermenistan’a geçen YouTuber Emre Zeybek, burada yaşadığı psikolojik baskıyı Türkiye Gazetesi'ne anlattı. 'Gerçek olamayacak kadar yoğun bir nefretle karşılaştım' diyen Zeybek, sokaktaki Türk düşmanlığından, 'ulusal güvenlik meselesi' ilan edilerek hedef gösterilmesine kadar uğradığı tüm ayrımcılığı ifşa etti. "Beni en çok sarsan olay, 10 yaşındaki bir çocuğun Türk olduğumu öğrenince tükürmesiydi." diyen Zeybek, "En mutlu olduğum an ise Türkiye’ye dönüş yolculuğuydu." ifadelerini kullandı.

Dünya turu öncesi ilk sınavını komşu ülkede vermek isteyen motosikletli gezgin Emre Zeybek'in 600 kilometrelik Ermenistan seyahati, kötü bir tecrübeye dönüştü. Sosyal medyadaki "Ermenistan'da Türkler için hiçbir sorun yok" yorumlarının aksine, sokakta maruz kaldığı manevi sömürüyü gözler önüne seren Zeybek, yaşadığı gerilimli sürecin tüm bilinmeyenlerini TurkiyeGazetesi.com.tr'ye anlattı.

Emre Zeybek, Youtube kanalından gezi videoları paylaşıyor.

"ERİVAN RAHAT AMA GÜMRÜ GERGİNDİ"

Mayıs ayında 2 gün kaldığı Ermenistan’da Türk temsilciliğinin bulunmaması nedeniyle motosikletini çok daha temkinli kullandığını söyleyen Zeybek, "İlk saatlerde hissettiğim ayrımcılık, başıma herhangi bir sorun gelmesi durumunda yardım göremeyebileceğim düşüncesini oluşturduğu için birçok şeye odaklanamadım." ifadelerini kullandı.

"Başkent Erivan’da ortam nispeten daha rahattı ancak Gümrü’de bu durum çok daha gergindi." diyen Zeybek, "Bir daha buradaki insanları hiç görmeyeceğimi düşünerek yoluma devam ettim." diye ekledi.

Ermenistanda Türk plakalı motorla gezdi, yaşadıklarını tek tek anlattı: Gerçek olamayacak derecede yoğun bir nefretle karşılaştım

EV SAHİBİ PASAPORTUNU SOSYAL MEDYADA YAYINLAMIŞ!

Gümrü'de günlük kiraladığı evin sahibinin kendisini 'ulusal güvenlik meselesi' olarak ilan edip pasaportunu sosyal medyada yayınladığını söyleyen Emre Zeybek, "Birilerinin özellikle insan ayarlayıp bana şaka yaptığını bile düşündüm. Çünkü gerçek olamayacak derecede yoğun bir nefretle karşılaştım. Fiziksel bir tehdit yaşamadım; çünkü kimseyle tartışmaya girmedim. Ancak sabırsız veya fevri davranan biri çok kolay fiziksel bir tehditle karşı karşıya kalabilirdi." ifadelerini kullandı.

Bir Ermeni, Zeybek'in Türk olduğunu öğrenince hiçbir şey demeden yoluna devam ediyor.

Genç YouTuber, sosyal medyada 'Ermenistan'da Türkler için bir sorun yok' yorumları için de "Eleştirdiğim nokta, tek bir olumlu deneyimin herkes için geçerli bir gerçekmiş gibi sunulması ve bunun üzerinden "Bakın, hiçbir sorun yok.” algısı oluşturulmasıydı. “Manevi sömürü” derken kastettiğim de buydu. Kendi yaşadığı olumlu deneyimi, yaşanmış olumsuz örnekleri yok sayacak şekilde anlatmak veya insanların duygularını etkileyecek bir söyleme dönüştürmek doğru değil. Elbette bazı paylaşımlar normalleşme süreci kapsamında yürütülen projelerin parçası olabilir; ancak ben bunları gerçeklikten uzak paylaşımlar olarak görüyorum." diye konuştu.

10 yaşındaki bir çocuk, Emre Zeybek'in Türk olduğunu öğrendikten sonra arkadaşını onunla konuşmaması için uyarıyor.

"10 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜRK OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE..."

Türk plakalı motoruyla çektiği videoları YouTube kanalında yayınlayan Emre Zeybek, "Beni en çok sarsan olay, 10 yaşındaki bir çocuğun Türk olduğumu öğrenince bana tükürmesiydi." dedi. "Çocukların Batı’nın ve Rusya’nın etkisiyle oluşturulan bir propaganda ortamında büyümesi gerçekten üzücü." diyen Zeybek, "Aksi hâlde 10 yaşındaki bir çocuğun bir millete karşı nefret beslemeyi kendiliğinden öğrenmesi mümkün değil." diye de ekledi.

Ermenistan seyahatinde en heyecan verici anın eski Sovyet izlerini ve mimarisini görmek olduğunu söyleyen Emre Zeyrek, "En mutlu olduğum an ise Türkiye’ye dönüş yolculuğuydu" ifadelerini kullandı.

"HER TOPLUMDA İYİ İNSANLAR VAR, BUNLAR BENİM TECRÜBELERİM"

Ermenistan'da karşılaştığı tüm olumsuzluklara ve psikolojik baskıya rağmen objektif bir değerlendirme yapmayı da ihmal etmeyen Emre Zeybek, yaşadıklarının tüm bir halka mal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Her coğrafyada iyi ve kötü insanların bir arada bulunduğunu belirten YouTuber, seyahatinin tamamen kişisel bir deneyim olduğunu vurguladı ve "Her toplumda iyi insanlar, kötü insanlar var. Bunlar sadece benim yaşadığım tecrübeler" diye konuştu.

Ermenistanda Türk plakalı motorla gezdi, yaşadıklarını tek tek anlattı: Gerçek olamayacak derecede yoğun bir nefretle karşılaştım

Zeybek sıradaki hedefinin Orta Doğu ülkelerini olduğunu belirterek "İlk hedefim büyük ihtimalle İran ve Afganistan olacak. Bu iki ülkenin kültürünü yerinde görmeyi ve yakından tanımayı istiyorum." dedi.

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