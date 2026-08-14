ABD uçak gemisinde kriz büyüyor! 9 aydır karaya çıkmayan mürettebat, denize atlamaya çalışıyor

ABD'nin Orta Doğu'da görev yapan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da bulunan mürettebat, yaklaşık dokuz aydır karaya ayak basmadı. Gemideki hijyen ve temel ihtiyaç sorunlarının yanı sıra ailelerinden de haber alamayan denizcilerin psikolojilerinin bozulduğu belirtilirken, mürettebat üyelerinden bazılarının denize atlayarak intihar etmeyi düşündüğü ifade edildi.

ABD'nin Orta Doğu'da görev yapan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da görev süresi 250 günü aşarken gemide yaşanan bazı sorunlar yeniden gündeme geldi. Gıda ve hijyen malzemelerindeki sıkıntıların yanı sıra yoğun stres ve yorgunluğun denizcilerin ruh sağlığı üzerinde ciddi baskı oluşturduğu öne sürüldü.

ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan yaklaşık 5 bin personel, dokuz aydan uzun süredir denizde bulunuyor. Başlangıçta mayıs ayında sona ermesi planlanan görevin birkaç kez uzatıldığı ve geminin ne zaman limana döneceğinin henüz kesinleşmediği bildirildi.

GIDA, TEMİZ SU VE TESİSAT SORUNLARI GİDEREK BÜYÜYOR

Uzayan görev süresiyle birlikte gemideki hayat koşullarına ilişkin şikayetler de arttı. Gıda ve kişisel bakım ürünlerinde eksiklik, temiz su ve tesisat sorunları, arızalı tuvaletler, küflü duşlar, sıcak su kesintileri yaşandığı yönündeki iddialar bir kez daha gündeme taşındı. Posta hizmetlerinde yaşanan aksamaların da mürettebatın aileleriyle iletişimini zorlaştırdığı belirtildi. ABD Kongresi'nden bazı isimler, söz konusu iddialara ilişkin Pentagon'dan açıklama istedi.

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DENİZE ATLAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

BBC’nin haberinde ise, uzun süredir karaya ayak basmayan denizcilerin denize aylayarak intihar etmeyi düşündüğü veya buna teşebbüs ettiği öne sürüldü. ABD basınında yer alan bilgilere göre, ağustos ayının başında bir denizci denize düşmüş ve helikopterle kurtarılmıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından denizcinin hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İDDİALARA JET YALANLAMA

Söz konusu iddialara ilişkin ABD Donanması ise, gemide intihar düşüncesi veya girişimlerinde artış tespit edilmediğini savundu. Bir Donanma yetkilisi, çatışma koşulları nedeniyle geleneksel tedarik hatlarının aksadığını ancak gemiye öncelikle görev açısından kritik malzemelerin ulaştırıldığını belirtti. Yetkili ayrıca mürettebatın temiz suya, çalışan klimaya ve sağlıklı yemek seçeneklerine erişiminin sürdüğünü ifade etti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de gemideki koşullara ilişkin bazı haberlerin 'tamamen yanlış aktarıldığını' savunarak, uzun görev süresine rağmen denizcilerin gösterdiği çabayı takdir ettiğini söyledi.

Öte yandan, USS Abraham Lincoln'un yerine USS George Washington'ın geçirilmesinin planlandığı bildirildi. Ancak Lincoln mürettebatının ne zaman karaya çıkacağına ilişkin kesin tarih henüz açıklanmadı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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