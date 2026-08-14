ÖZEL | “Lukaku en az 20 gol atar!” Fenerbahçe’nin yeni yıldızını en yakından tanıyan isim konuştu

Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Romelu Lukaku hakkında eski takım arkadaşı Milan Lalkovic, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Belçikalı golcüyle Chelsea altyapısında aynı takımda oynayan Lalkovic, Lukaku’nun hızına, gücüne ve liderliğine dikkat çekti. Eski futbolcu, yıldız ismin sakatlık yaşamaması halinde en az 20 gol atacağını öne sürdü.

Yaptığı önemli transferlerle yeni sezondaki hedefini net olarak ortaya koyan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Napoli’nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku’yu kadrosuna kattı. Transferle ilgili resmi işlemleri tamamlamak için İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, taraftarların yoğun ilgisi ve coşkuyla karşılandı. Fenerbahçe formasıyla taraftarları selamlayan Romelu Lukaku, karşılama sırasında taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi. Lukaku’nun bir dönem Chelsea FC U21 takımında beraber oynadığı eski takım arkadaşı Milan Lalkovic, çok konuşulan transferle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Eski futbolcu Lalkovic, Fenerbahçe’nin Lukaku transferiyle şampiyonluk şansının arttığına vurgu yaptı.

Milan Lalkovic

"FANTASTİK BİR OYUNCU”

İlk olarak eski takım arkadaşının potansiyeline ve kazandığı başarılara değinen Lalkovic, “Romelu Lukaku muazzam bir deneyime sahip, çok sayıda gol ve önemli goller atmış, olağanüstü ve fantastik bir oyuncu. Aynı zamanda Belçika Milli Takımı’nda şampiyonluklar ve kupa kazanan, gol kralı unvanlarının sahibi. Kalitesini birçok kez ve bu tarz kanıtlamış olmasına rağmen bazı insanların onun kalitesini sorgulamasına inanamıyorum.” diye konuştu.

Romelu Lukaku

“İLK SEZONUNDA SES GETİRDİ"

Belçikalı golcüyle Chelsea FC U21 takımında beraber oynadıkları döneme vurgu yapan eski Slovak futbolcu, o günleri şöyle anlattı:

“Lukaku Anderlecht'ten gelmişti. Özellikle Chelsea'nin rezerv takımında, onun ilk sezonunda birlikte epey maç yaptık ve antrenmanlara çıktık. Romelu ile birlikte o sezon gol krallığı yarışında zirvedeydik, daha sonra ben Eredivisie'de Ado den Haag'a kiralık olarak transfer oldum. Lukaku, takıma hız, güç ve harika bir top saklama becerisi getirdi. Başlangıçta işler onun için kolay değildi ancak ilk sezonunun sonunda İngiltere’de ses getirecek duruma gelmişti. Bir sezon sonra West Bromwich'e kiralık olarak gitti ve gerçekten orada da çok iyi oynadı. Lukaku, böyle bir performansın yanı sıra ayrıca harika bir insandır.”

“FENERBAHÇE TERCİHİ DOĞRU”

Fenerbahçe’yi uzun süredir takip ettiğini, orada geçmişte oynamış ve şu an hala oynayan bazı takım arkadaşlarının olduğunu belirten Lalkovic, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer tercihini değerlendirdi.

Eski futbolcu, “Fenerbahçe’nin efsanelerinden arkadaşım Miroslav Stoch da orada oynadı ve ben de pek çok maçı izledim. Muhteşem taraftarları var ve her zaman oynamak istediğim bir kulüptü. Kesinlikle yeteneğim vardı ama ne yazık ki işler benim istediğim gibi gitmedi. Ama Fenerbahçe, her zaman Türkiye'deki favori takımım olmuştur. Lukaku’nun kararı doğru. Orada bir diğer eski takım arkadaşım Nathan Ake de var ve artık inanılmaz yetenekli bir seviyeye ulaşan Mason Greenwood da kadroya katıldı. Bundan dolayı yeni sezonda şampiyonluk unvanını kazanma şansları olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE HÜCUMDA SORUN YAŞAMAYACAK”

Lukaku’nun transferiyle sarı-lacivertli ekibin özellikle hücum bölgesinde ulaştığı güce değinen Milan Lalkovic, “Lukaku her zaman maça odaklanan, güçlü ve lider bir oyuncu. O, gerçekten de dünya çapında bir isim. Bence önümüzdeki sezon hücum anlamında hiçbir sorun yaşamayacaklar. Oyuncu anlamında harika seçenekleri var ve taraftarların da desteğiyle ligde ve Avrupa'da inanılmaz işler başarmak için büyük bir fırsatları bulunuyor.” diye konuştu.

Romelu Lukaku

“EN AZ 20 GOL ATAR”

Milan Lalkovic, Napoli formasıyla geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süren sakatlıkların ardından sadece 7 maça çıkan ve 1 gol kaydeden yetenekli futbolcunun bu sezon kaydetmesini beklediği skor katkısıyla ilgili umutlu konuştu. Lalkovic, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı da değinerek son olarak şunları kaydetti:

“Yaptıkları yeni transferlerle birlikte şampiyonluğu kazanmak için şu anda büyük bir fırsatları var. Bununla birlikte Lukaku’nun maç kondisyonuna kavuştuğunda ve sakatlık yaşamazsa en az 20 gol atacağına inanıyorum.”

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