Faizsiz 2,5 milyon TL ev finansmanı! Taksitler kaç TL? Teslimat ne zaman?

Ev hayali kuran vatandaşlar 2,5 milyon TL’lik konut finansmanı için 120 ayda %260 maliyet ve 9 milyon TL geri ödeme ile karşılaşıyor. “El birliği” olarak bilinen tasarruf finansmanı sisteminde ise aynı tutardaki finansman, sadece 175 bin TL’lik organizasyon ücret ile temin edilebiliyor. Peşinatsız katılım halinde 24’üncü ayda teslimat yapılırken, sisteme peşinat ödenmesi durumunda süre erkene çekilebiliyor.

Türkiye’de konut fiyatları 2026 yılında da yükseliş trendini sürdürüyor. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen verilere göre, Aralık 2025’te 36 bin 282 TL olan “daire” nitelikli ortalama konut metrekare satış fiyatı, Ağustos 2026’da 40 bin 742 TL’ye yükseldi. Böylece 2026 yılının 8 ayında metrekare fiyatı %12,3 oranında artış gösterdi. 100 metrekare ortalama bir konutun fiyatı da 4 milyon TL barajını aştı.

Bu arada Ocak-Temmuz döneminde enflasyon %20’ye yaklaştı. Konut fiyatları nominal olarak artışını sürdürse de reel olarak gerileme devam etti.

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FİNANSMAN MALİYETİ %260

Öte yandan Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılar sebebiyle devam eden sıkı para politikası, finansman maliyetlerinin de yüksek seyretmesini beraberinde getiriyor.

Katılım bankaları tarafından sunulan en düşük konut finansmanı oranı bu hafta %2,90 olarak gerçekleşiyor. 2,5 milyon TL’lik konut finansmanının aylık taksiti 75 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam geri ödeme 9 milyon TL’yi buluyor. Rakamlar, 120 ay vadede toplam finansman maliyetinin %260 gibi yüksek bir seviyede gerçekleştiğine işaret ediyor.

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ÇIKIŞ YOLU “EL BİRLİĞİ”

Bu yüksek maliyetlerden sakınmak isteyen tüketiciler ise çıkış yolu olarak tasarruf finansmanı şirketlerinin yolunu tutuyor. “El birliği” yöntemiyle faizsiz finansman imkânı sunan tasarruf finansmanı şirketleri, ipotekli konut satışlarında ilk çeyrekte %10’un da üzerinde ağırlığa ulaştı.

Her geçen gün daha fazla sayıda konut finansmanını ev hayali kuran vatandaşlara temin eden tasarruf finansmanı şirketleri, sadece %7 organizasyon ücreti karşılığında bu hizmeti sunuyor.

2,5 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

Bugün itibarıyla “el birliği” sistemine dahil olan bir tüketici için, 2,5 milyon TL konut finansmanında taksitler, maliyet ve teslim süresi şöyle gerçekleşiyor:

Finansman Tutarı 2,5 milyon TL Aylık Taksit 50 bin TL Toplam Taksit Sayısı 50 ay İlk Taksit Eylül 2026 Teslimat Ağustos 2028 Son Taksit Ekim 2030 Organizasyon Ücreti 175 bin TL

(Not: Örnek plandır, şirkete ve tercih edilebilecek ödeme yöntemlerine göre farklılık gösterebilir.)

ERKEN TESLİMAT ŞARTI

Öte yandan sisteme peşinat ödenmesi halinde teslim süresi daha erkene çekilebiliyor. 1,5 milyon TL peşin ödeme yapan tüketiciler, toplam 4 milyon TL’lik finansmana 7’nci ayda kavuşuyor. Burada organizasyon ücreti ise toplam bakiye üzerinden %7 olarak, 280 bin TL tahsil ediliyor.