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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı'ndan iş dünyasının 'yüksek faiz' şikayetlerine cevap

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2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, iş dünyasının yüksek faizlerden şikayeti iletildi. Karahan'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Raporda 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseltilerek yüzde 28'e çıkarılırken, 2027 ve 2028 enflasyon tahminleri sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 9 sabit kaldı. Raporun ardından Karahan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

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İŞ DÜNYASININ YÜKSEK FAİZ ŞİKAYETİ

Karahan'a iş dünyasının yüksek faizlerden şikayet ettiğine yönelik bir soru yöneltildi. Karahan'dan iş dünyasının şikayetleriyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Merkez Bankası Başkanından iş dünyasının yüksek faiz şikayetlerine cevap
Başlık ResmiMerkez Bankası Başkanından iş dünyasının yüksek faiz şikayetlerine cevap

SANAYİYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sanayi görünümünü etkileyen birden fazla etken olduğunu belirten Karahan, "Genelde para politikası suçlanıyor ama baktığınızda daha fazla öne çıktığını düşündüğümüz etkenler var. Bunlardan en önemlisi dış talep. Maalesef küresel büyüme bir süredir zayıf seyrediyor. Bu senede savaş nedeniyle beklenen toparlanma olmadı. Bu bir kere sanayi açısından olumsuz bir etken. İkincisi geçen seneden başlayan aslında bir süredir de devam eden dış ticarette artan korumacı politikalar. Bu sene jeopolitik gelişmelerle ortaya çıkan belirsizlikler de buna eklendi. Özetle sanayi için işleri zorlaştıran bir unsur oluştu." dedi.

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KAPASİTE KULLANIM ORANI DETAYI

Karahan sözlerine şöyle devam etti: "Sanayisizleşme denildiği zaman önemli olan arz kapasitesinin korunması. Mevcut koşullara baktığımızda arz kapasitesi yönünde bir bozulma olmadığını düşünüyoruz. Üretimdeki düşüşün kapasite kullanım oranının azalmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Fiyat istikrarı sağlandığı dönemde bir talep artışı olursa bu mevcut kapasite kullanım oranının artırılmasıyla karşılanabilir. Dolayısıyla bu kanalda bir enflasyonist baskının gelmesinin beklemiyoruz. Son dönemde verimlilikte ciddi artış gördük. Bu da önümüzdeki dönemde mevcut kaynaklarla daha fazla üretim yapabileceğimizi gösteriyor.

"DIŞSAL ŞOKLARA DAYANIKLI BİR YAPI OLUŞACAK"

Uygulamakta olduğumuz sıkı para politikası üretim ve tüketim faaliyetlerinin uzun dönemde daha dengeli öngörülebilir ve en önemlisi dışsal şoklara daha dayanıklı bir yapıya kavuşmasını sağlamasını karşılayacak. Böylelikle fiyat istikrarıyla uyumlu sürdürülebilir büyüme politikasına ulaşacağımızı düşünüyorum"

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