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İSKİ Küçükçekmece su kesintisi 13 Ağustos! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İSKİ Küçükçekmece su kesintisi 13 Ağustos! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Fotoğraf Başlığı İSKİ Küçükçekmece su kesintisi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 13 Ağustos 2026 Perşembe günü planlanan çalışma nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. İSKİ tarafından yayımlanan duyuruya göre kesinti, içme suyu sistemlerinde gerçekleştirilecek bakım ve teknik çalışmalar kapsamında yapılacak. İşte, İSKİ Küçükçekmece su kesintisi 13 Ağustos listesi...

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Küçükçekmece'deki su kesintisinden Atakent ve Mehmet Akif mahalleleri etkilenecek. Bugün sabah saat 09.00'da başlayan çalışmaların ise ne zaman biteceği sorgulanıyor. İSKİ Küçükçekmece su kesintisi 13 Ağustos listesi vatandaşlar ile paylaşılırken gözler ''Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusunun cevabında.

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi 13 Ağustos! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiİSKİ Küçükçekmece su kesintisi 13 Ağustos! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ 13 AĞUSTOS: SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ATATÜRK MAHALLESİ KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 13/08/2026
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 13/08/2026 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MEHMET AKİF MAHALLESİ KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 13/08/2026
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/08/2026 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi 13 Ağustos! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiİSKİ Küçükçekmece su kesintisi 13 Ağustos! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ATAKENT MAHALLESİ KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Küçükçekmece ilçesi, Atakent Mahallesi'nde bulunan Ø600mm çaplı isale hattı üzerine vana ve debimetre elektromekanik ekipman montaj çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmanın tahmini olarak 13/08/2026 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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