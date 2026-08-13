Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. halka arz sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üç gün süren talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından yüz binlerce yatırımcının gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. Peki, Çitlekçi halka arz sonuçlarında son durum ne? Çitlekçi halka arz sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Çitlekçi Gıda halka arzında 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplandı. Sürecin sona ermesiyle birlikte yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamalara çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından yatırımcılar, hesaplarına tahsis edilen lot miktarını yatırım hesapları üzerinden görüntüleyebilecek.Sonuç geldiğinde toplam yatırımcı sayısı, bireysel yatırımcıya düşen lot ve dağıtım oranları da netleşecek.

Çitlekçi halka arz sonuçlarında son durum! Çitlekçi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak sonuçların, talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından ağustos ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Şirketin halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlenmişti. Çitlekçi Gıda paylarının Borsa İstanbul'da CITAS işlem koduyla işlem görmesi bekleniyor.

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