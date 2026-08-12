İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı: Geçilmezse yükseliş rafa kalkabilir!

İşte İslam Memiş’in piyasalardaki yeni rotayı çizdiği o açıklamalar:

ABD ENFLASYONU VE İRAN GELİŞMELERİ PİYASAYI RAHATLATTI

"Amerika'daki enflasyon rakamları piyasalarda belirsizin biraz daha netleşmesine neden olacak bir veri ve önemli bir veriydi. Piyasaların beklentisi doğrultusunda %3.4 olarak açıklanan Amerikan enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusuna geldiği için piyasalarda olumsuz bir fiyatlanma yaşanmadı.

Bugün yine sürpriz bir açıklama daha geldi ama tekrarında kafa karışıklığı da oldu. Amerika ve İran ateşkes tarafında 60 günlük bir uzatma kararını açıkladı ve İran arkasından bir yalanlama haberi yayınladı. Dolayısıyla burada bir belirsizlik var. Temkinli bir şekilde haber akışlarını takip etmeye devam ediyoruz. En azından şu anda silahların sustuğu bir jeopolitik gerilim var fiyat piyasalarda ve fiyatlara yansımasını görüyoruz"