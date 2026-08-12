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Ekonomi

İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı: Geçilmezse yükseliş rafa kalkabilir!

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İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı: Geçilmezse yükseliş rafa kalkabilir!

Küresel piyasaların kilitlendiği ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri ve yeni bant aralıklarını değerlendirdi. 

ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi ve ABD-İran hattındaki 60 günlük ateşkes iddiaları, başta altın ve borsa olmak üzere enstrümanlarda yukarı yönlü hareketi tetikledi.

İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı: Geçilmezse yükseliş rafa kalkabilir!

İşte İslam Memiş’in piyasalardaki yeni rotayı çizdiği o açıklamalar:

ABD ENFLASYONU VE İRAN GELİŞMELERİ PİYASAYI RAHATLATTI

"Amerika'daki enflasyon rakamları piyasalarda belirsizin biraz daha netleşmesine neden olacak bir veri ve önemli bir veriydi. Piyasaların beklentisi doğrultusunda %3.4 olarak açıklanan Amerikan enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusuna geldiği için piyasalarda olumsuz bir fiyatlanma yaşanmadı. 

Bugün yine sürpriz bir açıklama daha geldi ama tekrarında kafa karışıklığı da oldu. Amerika ve İran ateşkes tarafında 60 günlük bir uzatma kararını açıkladı ve İran arkasından bir yalanlama haberi yayınladı. Dolayısıyla burada bir belirsizlik var. Temkinli bir şekilde haber akışlarını takip etmeye devam ediyoruz. En azından şu anda silahların sustuğu bir jeopolitik gerilim var fiyat piyasalarda ve fiyatlara yansımasını görüyoruz"

İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı: Geçilmezse yükseliş rafa kalkabilir!

BORSADA KRİTİK BANT: 13.800-14.200

Borsa İstanbul 100 endeksinin 14 bin puanın üzerinde tutunma çabasında olduğunu belirten Memiş, önümüzdeki süreçte 13 bin 800 ile 14 bin 200 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

"14.200 puan seviyesinden kar satışları yaşanabilir ama şu andaki piyasalardaki mevcut koşulların ve durumun piyasaları olumlu yönde desteklediğini gözlemliyoruz.

Ve haftalık bazda yani bu haftaya sonuna kadar 14.100 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirsek yukarıda teknik olarak 14.200 puan seviyesi var. Aşağıda eğer 14.000 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış görmezsek haftalık bazda 13.800 puan seviyesi yine destek konumunda çalışmaya devam edecek"

İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı: Geçilmezse yükseliş rafa kalkabilir!

ALTINDA 4.400 DOLAR ŞARTI

Ons altındaki yükselişin sürdüğünü belirten Memiş, kritik seviyenin 4.400 dolar olduğunu vurguladı. Memiş, kalıcı yükseliş için haftalık kapanışların bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

“Bu hafta sonuna kadar haftalık bazda 4.400 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirsek tekrar 4.500, devamında 4.600 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devamını görebiliriz” diyen Memiş, 4.400 doların üzerinde kapanış gelmemesi halinde ise kar satışlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. Uzman isim sözlerine "Yine kısa vadede bu güçlü duruş devam edecek ama orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimi koruduğum için düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum" ekledi. 

İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı: Geçilmezse yükseliş rafa kalkabilir!

Gram altında da ons altındaki hareketin belirleyici olduğunu ifade eden Memiş, 4.600 dolarlık ons altın senaryosunun gerçekleşmesi halinde gram altında 7 bin liranın üzerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Memiş, gram altının daha önce 6 bin-6 bin 500 lira bandına yerleştiğini, şimdi ise 6 bin 500-7 bin lira aralığında hareket ettiğini belirterek, “Eğer 4.600 dolar seviyesi beklentimiz gerçekleşirse 7.000-8.000 aralığına yerleşen bir gram altın tekrar görebiliriz diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı: Geçilmezse yükseliş rafa kalkabilir!

PETROL VE DOLARDA BEKLENTİ

Petrol fiyatlarında ise düşüş yönlü beklentisini koruduğunu belirten Memiş, ABD enflasyon verisi ve ABD-İran ateşkesine ilişkin haberlerin ardından petrolün ilk tepkisinin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasının küresel piyasalar açısından önemli olduğunu ifade eden Memiş, “100 seviyesinin üzerindeki dolar, altın ve gümüş fiyatlarının yükselişlerini frenler” dedi.

Memiş, piyasalarda yükseliş trendinin kalıcı olduğuna karar vermek için ise hafta sonu kapanışlarının görülmesi gerektiğini belirterek değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

“Yine bu hafta sonu kapanışları görmeden o yükseliş trendini telaffuz etmek mümkün değil"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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