ÖZEL | Ahmed Kutucu, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Arda Turan'a çok teşekkür ederim

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un Galatasaray’dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki milli futbolcu Ahmed Kutucu; transfer süreci, yeni sezon hedefleri ve kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibine gol ve asistlerle katkı sağlamak istediğini belirten Kutucu, “Hem takım adına hem de kendi adıma çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu lige de yansıtırız ve her geçen gün daha da ileriye gideriz” diye konuştu.

Eyüpspor’da sergilediği dikkat çeken performansın ardından 2025 yılının devre arası transfer döneminde Galatasaray’a katılan Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar çıktığı 36 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sundu. Galatasaray ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, 1 yıllığına kiralık olarak transfer olduğu Atmacalar’da başarılar kazanmaya odaklandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı şampiyonluklara da değindi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Galatasaray oyuncusu Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

“GOL VE ASİSTLERLE TAKIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM”

2026-2027 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla mücadele edecek Ahmed Kutucu, transfer sürecine değinerek şöyle konuştu:

Galatasaray, Çaykur Rizespor’un beni transfer etmek istediğini iletti. Tabii ki bu teklife hemen olumlu baktım. Sonrasında konuyu öncelikle menajerimle ve ailemle konuştum. Ardından Recep Uçar Hoca’yla telefon görüşmemiz oldu; her şey çok olumlu geçti. Süreç aslında çok hızlı ilerledi ve Rizespor’a imzayı attım. Hedeflerime gelirsek; öncelikle takıma katkı sağlamak, gol ve asistlerimle takımıma yardım etmek istiyorum. Ancak bu konuda sayısal bir hedef koymadım çünkü kendimi kısıtlamak istemiyorum.

“ÇOK İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK”

Takım içi atmosferden ve uyum sürecinden bahseden Kutucu, “Öncelikle kendi uyum sürecimden bahsetmek isterim. İlk günden itibaren takım arkadaşlarım hem saha içinde hem de saha dışında çok pozitif bir iz bıraktılar. Takımdaki herkesin çok karakterli ve azimli oyuncular olduğunu gördüm. Böyle bir ortam olunca bir futbolcu için adapte olmak çok kolaylaşıyor. Takım olarak bu kamp döneminde birbirimizi daha iyi tanıdık. Takımın büyük bir kısmı zaten geçen sezondan kalan oyunculardan oluşuyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda ve süreçte birbirimizi daha da iyi tanıyacağız. Kendi adıma da olmak üzere hep beraber çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu lige de yansıtırız ve her geçen gün daha da ileriye gideriz" şeklinde konuştu.

“SÜPER LİG KALİTESİ HER SENE DAHA DA YÜKSELİYOR"

Son yıllarda Süper Lig’e transfer olan üst düzey oyuncuların ligdeki kaliteyi artırdığını vurgulayan milli yıldız, “Ligimizin kalitesi her sene daha da yükseliyor. Yabancı ve Türk futbolculardan çok büyük isimler ligimize katılıyor. Sonuç olarak bu durum ligin kalitesini artırıyor. Tabii ki burada kendi gençlerimizi de unutmamamız lazım. Sonuçta ülke olarak Süper Lig’e ve Türkiye Millî Takımı’mıza yeni gençler kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ülke futbolu açısından ligde ve millî takım düzeyinde daha iyi noktalara gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasıyla

“HER BÖLGEDE YÜZDE 100’ÜMÜ VERMEYE ÇALIŞIYORUM”

Forvet, sol kanat, sağ kanat ve gerektiğinde 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen çok yönlü yıldız isim, “Evet, birden fazla pozisyonda görev yapabiliyorum. Ancak şu an size kendimi tek bir pozisyonda daha iyi hissettiğimi söyleyemem. Hocam beni nerede görevlendirirse orada yüzde 100’ümü vermeye ve takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu konuda tek bir idolüm yok. Kendi özümü kaybetmeden, dünya futbolunda benim pozisyonumda oynayan en iyi oyunculardan bir şeyler kapmaya ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum” sözlerini sarf etti.

“İNŞALLAH NİCE KUPALAR KAZANIRIM"

Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan Kutucu, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

Kupalar kazanmak her oyuncunun temel hedefidir ancak benim birincil amacım her gün kendimi geliştirmektir. Yine de kupa kaldırmak her zaman harika bir duyguydu. İnşallah kariyerimde daha nice nice kupalar kazanırım. Bu arada Eyüpspor’daki 1'inci Lig şampiyonluğumu da unutmayalım.

“ARDA TURAN OYUNU FARKLI BİR GÖZLE GÖRMEMİ SAĞLADI”

Bir dönem Eyüpspor’da beraber çalıştıkları ve şimdilerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’te teknik direktör olarak görev yapan Arda Turan’ın kariyerine etkisinden bahseden milli futbolcu, "Öncelikle buradan Arda Turan Hocama çok teşekkür ederim. Kariyerimde emeği çok büyüktür. Oyunu farklı bir gözle görmemi sağladı ve gelişmeme büyük katkı sundu. Bana olan inancı ve güveni için kendisine minnettarım. İnşallah Shakhtar Donetsk’te ve sonrasında Avrupa’nın en büyük ligleri ile takımlarında başarılı olmaya devam eder" dedi.

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