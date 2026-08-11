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Spor

Galatasaray'da "10 numara" kâbus: 11 ülkeden 14 yıldız da çare olmadı!

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Galatasaray'da

Süper Lig'de ilk düdüğün çalmasına 3 gün, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya kadro bildirimi yapılmasına 3 hafta kaldı. Şu ana kadar merkez orta daha Lesley Ugochukwu dışında takviye yapamayan Galatasaray'da uzun süredir yolu gözlenen 10 numara transferinde ise somut bir gelişme yok. Son günlerin en çok konuşulan adayları Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora olurken; Galatasaray'ın 10 numara gündemi bu isimlerle sınırlı değil.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray'da neredeyse her gün yeni bir transfer iddiası manşetleri süslüyor. Teknik direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, yeşil sahalara veda eden Dries Mertens sonrası eksikliği fazlasıyla hissedilen, geçtiğimiz sezon İlkay Gündoğan hamlesinin de çare olmadığı oyun liderine öncelik verdi. Yeni 10 numara için ülke ülke dolaşan Aslan, Süper Lig'in başlamasına 3 gün kala aradığını henüz bulamadı!

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17 Mayıs'ta oynadığı Kasımpaşa maçıyla sezonu kapatan sarı-kırmızılılar, geride kalan yaklaşık 3 aylık sürede birçok ismi transfer listesine aldı. Bonservisi elinde olan ve uzun süre yolu gözlenen Bruno Fernandes, İspanyol devi Real Madrid'i tercih derken; daha Dünya Kupası başlamadan konuşulan Can Uzun hamlesi de mutlu sona ulaşmdı. 20 yaşındaki milli futbolcuda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi karşılanamadı.

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes de Galatasaray'ın istediği isimler arasında yer aldı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Portekizli için Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği belirtiliyor. Napoli'de beklentileri karşılayamayan bir diğer yıldız Kevin de Bruyne ise menajerler tarafından önerilse de, 35 yaşındaki Belçikalı oyuncuya sıcak bakılmadı.

Bruno Fernandes
Başlık ResmiBruno Fernandes

BATRAKOV VE MORA'DA SON DURUM

Sarı-kırmızılılar, şimdilerde Porto'nun Portekizli 10 numarası Rodrigo Mora ve Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yeteneği Aleksey Batrakov için şartları zorluyor. Mora için Serie A temsilcisi Roma'nın da devreye girdiği haberleri basına yansırken; Batrakov'da Rus kulübünün 50 milyon euroyu bulan bonservis beklentisi de transferi güçleştiriyor.

Rodrigo Mora (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiRodrigo Mora (Fotoğraf: Instagram)

EN BÜYÜK EKSİK

Taraftarının merakla beklediği orta saha için çok sayıda futbolcu, sarı-kırmızılıların transfer gündemine geldi. Öyle ki 11 farklı ülkeden 14 yıldız, şu ana kadar Galatasaray'la anıldı. Bazen oyuncular, bazen de kulüpler reddetti. Anlaşma sağlananlara ise maliyet engel oldu. Brahim Diaz, Julio Enciso, Giannis Konstantelias derken; son 4 sezonun şampiyon tamamlayan ve Devler Ligi'nde önemli gelir elde eden Galatasaray'ın, saha içindeki en büyük eksiği için hâlâ anlaşma sağlayamaması dikkat çekti.

Alaksey Batrakov (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiAlaksey Batrakov (Fotoğraf: Instagram)

ASLAN'IN 10 NUMARA ADAYLARI

OyuncuÜlkeKulüp
Can UzunTürkiyeEintracht Frankfurt
Bernardo SilvaPortekizReal Madrid
Bruno FernandesPortekizManchester United
Rodrigo MoraPortekizPorto
Aleksey BatrakovRusyaLokomotiv Moskova
Julio EncisoParaguayStrasbourg
Kevin de BruyneBelçikaNapoli
Brahim DiazİspanyaReal Madrid
Ismael SaibariFasBayern Münih
Bilal El KhannoussFasStuttgart
Julian BrantAlmanyaAjax
Emiliano BuendiaArjantinAston Villa
Giannis KonstanteliasYunanistanPAOK
Enzo MillotFransaAl-Ahli
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