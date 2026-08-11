Dries Mertens de kayıtsız kalmadı: Mohamed Salah’a Türkiye mesajı gündem oldu

Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda sergilediği performansla alkış alan ve sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra profesyonel kariyerine nokta koyan Dries Mertens, Trabzonspor’a imza atan Mohamed Salah’a Instagram hesabından mesaj gönderdi.

Trabzonspor'un küresel çapta ses getiren Mohamed Salah transferine Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens de kayıtsız kalmadı. Mertens; Liverpool'dan ayrılıp Süper Lig'i seçen Salah'ın, Trabzon'da kuymak, sarma, mısır ekmeği ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk olduğu videoya yorumda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVECEKSİN"

Galatasaray formasıyla Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 39 yaşındaki Belçikalı eski futbolcu, Instagram hesabından Faslı yıldıza şu mesajı gönderdi:

Türkiye'ye hoş geldin. Burayı çok seveceksin.

Drşes Mertens'in Mohamed Salah videsouna yaptığı yorum

Dries Mertens'in, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan Salah paylaşımına Türk bayrağı ve kalp emojisi eklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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