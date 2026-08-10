Fenerbahçeli yıldız sözleşmesini feshedip ayılmak istiyor

Fenerbahçe'de takım planlamasında yer almayan Sofyan Amrabat'ın bonservisini talep ettiği ve karşılığında kalan iki yıllık sözleşmesinden doğan maaş alacağından vazgeçeceği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerde takıma dönen Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BONSERVİSİNİ ELİNE ALMAK İSTİYOR

ABC Sevilla'nın haberine göre; Faslı yıldız, sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesini feshederek serbest kalmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Haberde, Amrabat'ın Fenerbahçe ile kalan iki yıllık sözleşmesinden ve bu süreçte kazanacağı yüksek maaştan feragat ederek bonservisini eline almak istediği belirtildi.

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Sofyan Amrabat

BETIS'İN ÖNCELİĞİ DEĞİL

29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Betis'e dönmek olduğu kaydedildi. Manuel Pellegrini'nin de Amrabat'a olumlu baktığı ancak İspanyol ekibinin şu aşamada transferde farklı bölgelere öncelik verdiği aktarıldı.

AMRABAT İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın İstanbul'a geldiğini resmi kanallarından duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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