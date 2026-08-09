Elini yıkamak için girdiği camide kilitli kaldı, taş atarak yardım istedi

Eskişehir'de lavaboyu kullanmak için girdiği caminin kapıları üzerine kilitlenen vatandaş, çareyi durumu polise ihbar etmekte ve karşı binaya taş atarak yardım istemekte buldu. Camide mahsur kalan vatandaş, görevlilerin gelip kapıyı açmasıyla evine döndü.

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak üzerinde bulunan Gündoğmuş Camii’nde, elini ve yüzünü yıkamak için caminin lavabo bölümüne giren Ali K., dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

SESİNİ DUYURMAK İÇİN TAŞ ATTI

Önceki gün yatsı namazının ardından camiden ayrılan görevlinin demir kapıları kilitlemesi üzerine bahçede mahsur kalan Ali K., ne yapacağını bilemedi. Çevredekilere sesini duyurabilmek için caminin karşısındaki binanın kapısına taş atan vatandaş, ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çaresizce bahçede beklediği sırada bölgeden geçen Yunus Timleri, şahsa yardım etmek için durdu. Polislerin soru sorduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple sinirlenen ve tepki gösteren Ali K., daha sonra ekiplerden yardım istemeyip, banka oturarak kilitlerin açılmasını bekledi.

Görevlilerin gelip kapıyı açmasıyla mahsur kalan vatandaş evine döndü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tepebaşı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSITepebaşı

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