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İstanbul'da yolcu otobüsü ile İETT otobüs çarpıştı! Yaralılar var

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İstanbul Arnavutköy eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yolcu otobüsü, İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü şoförü araç içerisinde sıkışırken, İETT otobüsündeki 3 yolcu da yaralandı.

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İstanbul Arnavutköy'de şehirler arası yolcu otobüsü, İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde eski Edirne Asfaltı Habipler mevkii Sultangazi istikametinde yaşandı. Yolcu otobüsü, ayın istikamette seyreden 79 KM numaralı Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

İstanbul'da yolcu otobüsü ile İETT otobüs çarpıştı! Yaralılar var
Başlık Resmiİstanbul'da yolcu otobüsü ile İETT otobüs çarpıştı! Yaralılar var

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yolcu otobüsü şoförü araç içerisinde sıkışırken, İETT otobüsündeki 3 yolcu da yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı yolcular ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da yolcu otobüsü ile İETT otobüs çarpıştı! Yaralılar var
Başlık Resmiİstanbul'da yolcu otobüsü ile İETT otobüs çarpıştı! Yaralılar var

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için çalışmaları devam ediyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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