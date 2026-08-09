Manifest grubunun üyelerinden Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Yelekçi'nin sağlık sorunları nedeniyle sahne performanslarına ara vereceği ve Manifest'ten ayrılacağı öne sürülürken, sosyal medyada dolaşıma giren bir açıklama da iddiaların yayılmasına neden oldu. Grubun takipçileri ise ''Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte gerçekler...

Hilal Yelekçi'nin Manifest'ten ayrıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Yelekçi'nin paylaştığı öne sürülen ''Pek çok şeyi kaçırmak zorunda kalmak gerçekten kalbimi kırıyor. Sahnede olmayı, performans sergilemeyi ve bu anları sizinle paylaşmayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kararı almak kolay olmadı ama sağlığın her şeyden önce gelmesi gerektiğini öğreniyorum. Şu an zihnime ve bedenime dikkat etmezsem, en çok sevdiğim şeyi uzun süre yapmaya devam edemeyeceğimi fark ediyorum.'' metni dikkat çekti. Peki, gerçek ne? Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

İşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

HİLAL YELEKÇİ MANİFEST'TEN AYRILDI MI?

Hilal Yelekçi'nin Manifest grubundan ayrıldığı yönündeki iddia için gruptan bir açıklama gelmedi.

İddiaların kaynağı incelendiğinde ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sosyal medyada Hilal Yelekçi'ye aitmiş gibi paylaşılan açıklamanın, aslında KATSEYE grubunun üyesi Sophia'nın sağlık durumu nedeniyle yaptığı İngilizce açıklamayla bağlantılı olduğu görüldü.

İşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

Ayrıca Hilal Yelekçi'nin son dönemde Manifest ile birlikte olduğunu gösteren paylaşımlar yapmaya devam etmesi, "Hilal Yelekçi Manifest'ten ayrıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını düşündürdü.

İşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

KATSEYE grubu üyesi Sophia Laforteza'nın son paylaşımına 1 gün önce gelen ''İyileşmeni dilerim. Seni çok özledik.'' ve ''Dikkat et. Seni her zaman bekliyoruz.'' yorumları da mevzubahis paylaşımın Hilal Yelekçi yerine Sophia Laforteza'ya ait olduğu fikrini güçlendirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası