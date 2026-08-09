Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

İşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?
Fotoğraf Başlığı Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı

Manifest grubunun üyelerinden Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Yelekçi'nin sağlık sorunları nedeniyle sahne performanslarına ara vereceği ve Manifest'ten ayrılacağı öne sürülürken, sosyal medyada dolaşıma giren bir açıklama da iddiaların yayılmasına neden oldu. Grubun takipçileri ise ''Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte gerçekler...

Kaydet
a- | +A

Hilal Yelekçi'nin Manifest'ten ayrıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Yelekçi'nin paylaştığı öne sürülen ''Pek çok şeyi kaçırmak zorunda kalmak gerçekten kalbimi kırıyor. Sahnede olmayı, performans sergilemeyi ve bu anları sizinle paylaşmayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kararı almak kolay olmadı ama sağlığın her şeyden önce gelmesi gerektiğini öğreniyorum. Şu an zihnime ve bedenime dikkat etmezsem, en çok sevdiğim şeyi uzun süre yapmaya devam edemeyeceğimi fark ediyorum.'' metni dikkat çekti. Peki, gerçek ne? Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

İşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?
Başlık Resmiİşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

HİLAL YELEKÇİ MANİFEST'TEN AYRILDI MI?

Hilal Yelekçi'nin Manifest grubundan ayrıldığı yönündeki iddia için gruptan bir açıklama gelmedi.

İddiaların kaynağı incelendiğinde ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sosyal medyada Hilal Yelekçi'ye aitmiş gibi paylaşılan açıklamanın, aslında KATSEYE grubunun üyesi Sophia'nın sağlık durumu nedeniyle yaptığı İngilizce açıklamayla bağlantılı olduğu görüldü.

İşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?
Başlık Resmiİşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

Ayrıca Hilal Yelekçi'nin son dönemde Manifest ile birlikte olduğunu gösteren paylaşımlar yapmaya devam etmesi, "Hilal Yelekçi Manifest'ten ayrıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını düşündürdü.

İşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?
Başlık Resmiİşte gerçekler! Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı?

KATSEYE grubu üyesi Sophia Laforteza'nın son paylaşımına 1 gün önce gelen ''İyileşmeni dilerim. Seni çok özledik.'' ve ''Dikkat et. Seni her zaman bekliyoruz.'' yorumları da mevzubahis paylaşımın Hilal Yelekçi yerine Sophia Laforteza'ya ait olduğu fikrini güçlendirdi.

İLGİLİ HABERLER
Manifest Londra
HABERLER
Manifest Londra'ya mı taşınıyor? İddialara cevap geldi
Manifest neden gözaltına alındı, konserleri iptal mi?
HABERLER
Manifest neden gözaltına alındı, konserleri iptal mi?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Elini yıkamak için girdiği camide kilitli kaldı, taş atarak yardım istedi
Elini yıkamak için girdiği camide kilitli kaldı, taş atarak yardım istedi
Kaydet
İstanbul'da yolcu otobüsü kazası! Yaralılar var
İstanbul'da yolcu otobüsü kazası! Yaralılar var
Kaydet
Diz ağrısı yaşayanlar dikkat! Canan Karatay “Esas sebep…” deyip açıkladı
Diz ağrısı yaşayanlar dikkat! Canan Karatay “Esas sebep…” deyip açıkladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.