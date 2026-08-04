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Manifest Londra'ya mı taşınıyor? İddialara cevap geldi

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Manifest Londra'ya mı taşınıyor? İddialara cevap geldi

Manifest grubunun Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Grubun geleceğine ilişkin merak edilen sorular menajer Tolga Akış'ın açıklamasıyla netlik kazandı. Peki, Manifest Londra'ya mı taşınıyor?

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Sosyal medyada yayılan "Manifest Londra'ya taşınıyor" iddiası, grubun hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. İddiaların ardından gözler hem grubun menajeri Tolga Akış'tan gelecek açıklamaya hem de Manifest'in yurt dışı planlarına çevrildi.

MANİFEST LONDRA'YA MI TAŞINIYOR?

Manifest'in menajeri Tolga Akış, ilk açıklamasında grubun eylül ayında İstanbul'daki ortak evini kapatacağını, bunun yerine Londra'da yeni bir ortak çalışma alanı oluşturacaklarını duyurdu. Akış ayrıca 16 Ekim'de Wembley Arena'da gerçekleştirilecek konser öncesinde Londra'da global hazırlıklarını sürdüreceklerini, uluslararası bir yapım şirketiyle anlaşma sürecinin devam ettiğini ve yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Manifest'in Londra'ya taşınacağı, Türkiye'den ayrılacağı ve faaliyetlerini İngiltere'den sürdüreceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Manifest Londra'ya mı taşınıyor? İddialara cevap geldi
Başlık ResmiManifest Londra'ya mı taşınıyor? İddialara cevap geldi

TOLGA AKIŞ'TAN İDDİALARA CEVAP

İddiaların büyümesinin ardından Tolga Akış, yaptığı ikinci açıklamada ilk paylaşımının farklı yorumlandığını belirterek açıklık getirdi. Akış, Manifest'in Londra'ya taşınmasının söz konusu olmadığını, İstanbul'daki ortak evin ise grup üyelerinin artık kendi bireysel alanlarını oluşturması nedeniyle kapatıldığını ifade etti.

Akış, Londra'nın yalnızca global çalışmaların ve uluslararası iş birliklerinin yürütüleceği bir lokasyon olacağını belirterek, grubun 16 Ekim'deki Wembley Arena konserinin ardından Türkiye'ye döneceğini söyledi. Ayrıca "Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullanarak sosyal medyada gündeme gelen taşınma iddialarını reddetti.

Tolga Akış'ın açıklaması
Başlık ResmiTolga Akış'ın açıklaması

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMDİR?

Grup 6 üyeden oluşuyor.

Esin Baha

Hilal Yelekçi

Lidya Pınar

Mina Solak

Sueda Uluca

Zeynep Sude Oktay

Editör : İREM ÖZCAN
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