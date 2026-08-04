Sarsıntı hisseden vatandaşlar "az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde" sorularının cevaplarını araştırıyor. 4 Ağustos 2026 son depremler listesi ise kontrol ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye'de gün içerisinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. 4 Ağustos sabah saatlerinde Erzurum, Van, Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş ve İzmir başta olmak üzere birçok bölgede küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunun cevabı da güncellenen son depremler listesinde yer alıyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 4 Ağustos 2026 tarihli son verilerine göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca çok sayıda küçük ve orta şiddetli deprem meydana geldi. Son açıklanan verilere göre sabah saatlerinde Tekman (Erzurum), Tuşba (Van), Hınıs (Erzurum), Sındırgı (Balıkesir), Akçadağ (Malatya), Ekinözü (Kahramanmaraş), Bergama (İzmir) ve Ege Denizi çevresinde sarsıntılar kaydedildi.

Az önce deprem nerede oldu? 4 Ağustos son depremler listesi

4 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenirken, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler resmi sistemler üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

Az önce deprem nerede oldu? 4 Ağustos son depremler listesi

Vatandaşlar yaşadıkları bölgede hissedilen sarsıntıların detaylarını AFAD ve Kandilli'nin güncel son depremler ekranı üzerinden takip edebiliyor.

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