Haluk Levent, Kırklareli Pınarhisar’da 14,5 milyon liralık 10 villayı senetle alıp 4 milyon liraya aceleyle satışa çıkardı. Villalar gitti. Senetlerle baş başa kalan müteahhit kalp krizi geçirdi.

Depremzedeler için milletten topladığı milyonlarca lira bağışı kumarda kaybettiği belirlenen Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in mağdur ettiği kişi sayısı artıyor. Kırklareli Pınarhisar’da Haluk Levent’in adamlarının villalarını satın alıp parasını vermediği müteahhit, gözaltında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan müteahhit Orhan İnan’ı, Haluk Levent’in güveni kötüye kullanarak mağdur ettiği belirtiliyor. İddiaya göre olay şöyle gelişti:

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FON GELECEK DEDİLER

Tutuklu Emin Arat, kayınvalidesinin arsasına kat karşılığı daire inşa eden müteahhit Orhan İnan’dan araç ve çek vererek Nejdet Kuy ile birlikte bir daire satın aldı. Bir süre sonra evi Haluk Levent’e satmayı önerdiler. Ahbap Başkanı Haluk Levent çek teklif edince satmadılar. Bu sırada Orhan İnan’ın Pınarhisar’da bulunan 10 adet villası gündeme geldi. Arat ve Kuy, aracılık yapıp villaları Ahbap Derneğine önerdi. Müteahhide Avrupa’dan 400 milyon avro tutarında fon geleceği belirtilerek sahte bir banka dekontu gösterildi.

Ahbap Derneği gölgesinde milyonluk vurgun! 145 milyon beklerken 10 villası 5 milyona gitti

KENDİLERİNE SATTILAR

Devir planı ise şu kurgu üzerine inşa edildi: Villalar ilk aşamada Haluk Levent’in asistanı olarak tanıtılan Yeliz Kaya’ya 14,5 milyon TL bedelle devredilecek; Yeliz Kaya, üzerine kâr koyarak gayrimenkulleri 18 milyon TL karşılığında Ahbap Derneğine satacak; Ahbap Derneği, borçlu olduğu piyasa aktörlerine bu villaları 20 milyon TL değer üzerinden barter yöntemiyle devredecek; bu sayede hem dernek hesabında yüksek hacimli para girişi gösterilecek hem de aradaki farklar üzerinden organizasyon kazanç sağlayacaktı.

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GÖSTERMELİK REST

Müteahhit, alışveriş senaryosundan şüphelendi. Emin Arat, çek ile ödeme planını kabul etmeyerek aradan çekildi. Bunun üzerine Haluk Levent, “Ben kimseden zorla mal almıyorum, Türkiye’nin en güvenilir insanı benim. Malın satılmayacağına Haluk Levent’ten alacağın olsun. Bizim ihtiyacımız yok. Her alacak kapatmamız derneğe kazanç sağlayacak” diyerek Orhan İnan’a duygu sömürüsü yaptı. Nejdet Kuy ise “2023 yılında tek kalemde 400 ile 600 milyonluk işlemler yaptık” ifadesiyle Haluk Levent’e arka çıkarak güven ortamı sağladı. Haluk Levent, “Burası Ahbap Derneği, boş muhabbete vaktimiz yok” sözleriyle baskı kurdu. İmzalar atıldı.

Ahbap Derneği gölgesinde milyonluk vurgun! 145 milyon beklerken 10 villası 5 milyona gitti

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Müteahhit, görüşmeler sırasında fotoğraf çekilmek istedi. Haluk Levent’in ekibi, “Haluk Bey rahatsız, konserlerini iptal etti ama sizin için geldi” diyerek talebi reddetti. Devir işlemleri yapıldı. Ahbap, 5 milyon lira nakit ve 450 milyon liralık senet verdi. Tapular Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın üzerine kaydedildi. Ardından villalar hızla piyasaya sürüldü. İkisi hemen satıldı. Bu sırada Levent’in çek davası patladı. Orhan İnan, soluğu Ahbap’ta aldı. Haluk Levent, üzerinde isminin yazıldığı 145 milyon liralık bir teminat senedi daha verdi. Bu sırada soruşturma sebebiyle panikleyen örgüt, dört gün içinde tanesi 14,5 milyon olan villaların 8’ini 4 milyon liraya apar topar sattı. Mağdur olduğunu anlayan müteahhit İnan, mahkemeye başvurarak tedbir kararı aldırdı. Bu arada örgütün Çerkezköy’de de aynı yöntemle aldığı 10 daireyi 2 milyon 900 bin liraya aceleyle sattığı belirlendi.

Ahbap Derneği gölgesinde milyonluk vurgun! 145 milyon beklerken 10 villası 5 milyona gitti

ADLİYEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Emin Arat, Nejdet Kuy ve Orhan İnan son dalga operasyonda gözaltına alındı. Arat ve Kuy tutuklandı. İnan, adliyede kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Orhan İnan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ahbap Derneğine konteyner ve çelik ev satan Pegas Global AŞ sahibi Nejdet Kuy, deprem bölgesinde yapılması planlanan 352 çelik konut için şirketine gönderilen peşinatın 70 milyon TL’lik bölümünü, Haluk Levent’e “borç” olarak geri gönderdiğini söyledi. Kuy, “Bana 4-5 çek verdi. Bunlardan 2-3 tanesi karşılıksız çıktı” dedi. Öte yandan Haluk Levent’in aynı yöntemle Lüleburgaz’da bir AVM’yi de 400 milyon liraya satın alıp parasını ödemediği ortaya çıktı.

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