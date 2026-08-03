Beşiktaş'ta Mauro Icardi gelişmesi: Menajerin sürpriz teklifine cevap
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, menajeri aracılığıyla Mauro Icardi'nin teklif edildiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'dan ayrılan Arjantinli oyuncu için kararını verdiği belirtildi.
Mauro Icardi, 4 sezonluk Galatasaray kariyerini 30 Haziaran itibariyle noktalarken; dünyaca ünlü golcünün Elio Pino, "Oyuncumun Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN RET
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın masasına gelen transfer önerisi kabul görmedi. Siyah-beyazlı kulübün idarecileri, Elio Pino'nun söz konusu önerisine, "Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz" diyerek kapıyı kapattı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de 4 şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu, 134 karşılaşmada 77 gol attı ve 25 asist yaptı. "Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı futbolcusu" olarak Gheorghe Hagiyi geride bırakan Icardi, kulüp tarihine geçmeyi başardı.