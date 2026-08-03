Ermenistan Meclisi'nin yeni dönem oturumunda Türkiye ile diyalog sürecini hedef alan muhalefet milletvekilleri, Ankara ile sınırların derhal açılması gerektiğini savunan hükümet kanadının cevaplarıyla köşeye sıkıştı.

Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 9. dönem oturumunda, iktidardaki Paşinyan bloğu tarafından Meclis Başkanı adayı olarak gösterilen ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecindeki Özel Temsilci olan Ruben Rubinyan muhalefetin sorularıyla karşılaştı. "Güçlü Ermenistan" grubundan muhalif milletvekillerinin, kendisinin Türkiye'deki temaslarına ve özel servislerle bağlantısı olup olmadığına ilişkin imalı sorularına cevap veren Rubinyan, suçlamaları reddetti.

Hrant Dink Vakfı'nın değişim programı kapsamında Türkiye'de beş ay araştırma yaptığını ve Türkçe kursuna katıldığını belirten Rubinyan, Türk yetkililerle temaslarının yalnızca resmi özel temsilcilik göreviyle sınırlı olduğuna değindi.

Rubinyan ayrıca Türk mutfağına ilişkin memnuniyetini de dile getirerek İstanbul'da bulunduğu dönemde Adana kebabı ile İskender yemeyi çok sevdiğini ve Ermeni Patrikhanesi'ni sık sık ziyaret ettiğini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ HIZLANDIRILMALI"

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin normalleşme hususunda Türkiye-Ermenistan hattına göre daha ileri bir seviyede olduğunu belirten Rubinyan, Bakü'nün Ermenistan ile demiryolu taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırdığını ve petrol ürünlerini de içeren doğrudan ticaretin başladığını hatırlattı.

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Ankara ile diyalogun yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini ifade eden Rubinyan, sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması sürecinin olgunlaştığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Türk tarafının, Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinde daha aktif bir ilerleme kaydetmesi gerektiğine inanıyorum, çünkü bu süreç uzun zamandır olgunlaşmış durumda. Ermenistan ve Türkiye'nin hemen şimdi diplomatik ilişkilerinin olmaması ve sınırın derhal açılmaması için hiçbir neden yok."

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