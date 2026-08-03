Yeşil ve gri pasaport başvurularında süreci hızlandıracak yeni bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni uygulamayla birlikte fiziki mühür ve ıslak imza zorunluluğu tamamen kaldırılırken, işlemler elektronik talep formu sistemine taşındı.

Milyonlarca kamu çalışanını ve hak sahibini ilgilendiren pasaport işlemlerinde uzun bekleyişlere ve evrak trafiğine neden olan süreçler tarihe karışıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni dijital dönüşüm hamlesiyle birlikte, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında fiziki mühür ve ıslak imza zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

TÜM EVRAKLAR DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAK

CNN Türk’ün haberine göre; daha önceleri hak sahiplerinin bağlı bulunduğu kurumlar tarafından kağıt ortamında hazırlanan ve onaylanan pasaport talep formları, yeni dönemde tamamen dijital ortama aktarıldı. Bakanlığın yürüttüğü entegrasyon çalışmaları neticesinde, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 29 kamu kuruluşu sisteme dahil edildi.

Kurumlar tarafından elektronik imza ve dijital onay kalkanıyla hazırlanan belgeler, doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) anlık olarak aktarılıyor. Bu sayede nüfus müdürlüklerinde belge doğrulama işlemleri saniyeler içinde yapılırken, geçmişte sıkça yaşanan eksik veya hatalı evrak kaynaklı gecikmelerin de önüne geçilmiş oldu.

Pasaport başvurularında yeni dönem! İki tür için dijital ortam kullanıcılar

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte bugüne kadar 512 bin talep formu başarılı bir şekilde sisteme aktarılarak işlem gördü.

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