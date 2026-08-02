Altın ve doları olanlar dikkat! Fed faiz artırırsa ne olacak? İslam Memiş'ten aynı uyarı geldi
İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerinde 2026 yılına yönelik beklentilerini paylaştı. Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik riskler ve artan belirsizliğin yatırım araçları üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, altın tarafında yatırımcıların kısa vadeli kazanç beklentisinden ziyade varlıklarını korumaya odaklanması gerektiğini söyledi.
Memiş, 2026'nın piyasalarda ezberlerin bozulduğu bir dönem olduğunu belirterek, Fed'in olası faiz artışlarının altın ve gümüş üzerindeki etkisinin klasik piyasa dinamiklerinden farklılaşabileceği görüşünü dile getirdi.
GDH TV'de açıklamalarda bulunan Memiş'e göre, normal koşullarda faiz artışlarının değerli metaller üzerinde baskı oluşturması beklenirken, mevcut küresel risk ortamı bu ilişkinin farklı çalışmasına neden olabilir.
"Fed faiz artırımı yaptığı zaman altın gümüş fiyatları düşüşün aksine yükselişle mi yılı tamamlayacak?" sorusuna dikkat çeken Memiş, bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu sorunun cevabı bende evet" ifadelerini kullandı.
"2026 PARAYI KORUMA YILI"
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde yatırımcıların beklentilerini de ele alan Memiş, 2026 için daha temkinli bir stratejiye işaret etti. Yılın başından bu yana yaptığı değerlendirmeleri hatırlatan Memiş, 2026'yı yüksek getiri arayışından ziyade varlıkların korunmasına odaklanılması gereken bir dönem olarak tanımladı.
Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan baskının geçici dalgalanmaların ötesinde okunması gerektiğini savunan Memiş, merkez bankalarının değerli metallere yönelik fiziki talebinin piyasadaki önemli başlıklardan biri olduğunu söyledi.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Memiş, özellikle merkez bankalarının düşük fiyat seviyelerinden fiziki altın toplamaya devam ettiğini belirterek, bu alımların uzun vadeli piyasa açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.
"2026 yılı devletler için, merkez bankaları için toplama yılı" diyen Memiş, İtalya, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülkenin fiziki varlıklarını artırdığını öne sürdü.
Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bankalar şu anda düşükten topluyorlar. İtalya, Amerika, Çin birçok ülke şu anda fiziki olarak bu varlıkları topluyorlar. Çünkü dijital paralara geçiş yapacaklar. Bunu 2030 yılında planlıyorlardı ama bence 2030'dan önce bunu planlayacaklar.
Tabii fiziki varlıkların diğer alım sebebi de jeopolitik gelimler. Yani savaş riskinin hala artıyor olması. Özellikle Dünya Savaşı'nın kapıları aralandı 2 yıl önce. Burada ciddi bir belirsizlik devam ediyor ve burada riskler artırmaya devam ettikçe dolardan uzaklaşan bir dünyada görüyoruz.
Her ne kadar 2026 yılında dolar güçlü olsa da dolar endeksi biraz daha talep görse de ama baktığımız zaman da dünya ülkeleri doları bir silah olarak gördüğü için dolardan uzaklaşıyorlar. Bundan 2 yıl önce doların uluslararası piyasalardaki dolaşım miktarı %80 civarındaydı. Daha sonra %56'lara geriledi. Daha sonra %42'lere geriledi. Tekrar %65'lerde şu anda dünyada doların rezerv para niteliği.
Ama sonuç itibariyle bütün ülkeler doları bir rezerv para olarak kullanmak istemiyor. O yüzden altına dayalı bir sistem de kuracaklar. O yüzden merkez bankalarının alımları devam ediyor.
Zaten yüksekten satmışlardı. O savaş başladığı itibariyle nakit ihtiyacı oldu. Şimdi düşükten topluyorlar. Türkiye'de dahil o satmış oldukları altınları toplamaya başladı. Yaklaşık 45 ton civarında bir fiziki altın talebinde bulundular. İlk yarıda en çok Çin aldı. Çin mesela Mayıs ayında 10 tondan fazla bir alım yapmıştı. Haziran ayında bu alımlarını devam ettirdi.
Fiziki talepler yansıdı. Mesela yılbaşından bugüne kadar %20'den fazla bir kayıp var altın tarafında ama Temmuz ayında da %1,5 civarında yükseliş var. Ama sonuç itibariyle 3950 4.50 dolar aralığında o dipten alımlar devam ediyor ve bence Temmuz ayında da ciddi bir alım yapan bir merkez bankaları var karşımızda"
"YATIRIMCILAR ÇOK BÜYÜK HAYALLER KURMASIN"
Altın ve gümüşün 2026'daki görünümüne ilişkin yatırımcılara mesaj veren Memiş, fiyat hareketlerinin sert dalgalanmalarla devam edebileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli stratejiye odaklanması gerektiğini savunan Memiş, daha önce yaptığı uyarıyı yineledi:
"2026 yılında fiziki altınlar ve gümüşler devletlere lazım. Dolayısıyla yatırımcılar burada çok büyük hayaller kurmasın. Tekrar hatırlatıyorum: 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, eldekini koruma yılıdır"
FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?
Fed'in faiz politikasının altın fiyatları üzerindeki etkisini de değerlendiren Memiş, faiz artışının normal şartlarda değerli metaller üzerinde baskı oluşturabileceğini ancak mevcut piyasa koşullarının klasik senaryolardan farklı olduğunu belirtti.
Memiş, savaşlar, jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve merkez bankalarının rezerv politikalarının altın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.
Bu çerçevede Memiş, 2026'da altın piyasasında "ezberlerin bozulduğu" bir dönemin yaşandığını savunarak, yatırımcıların yalnızca Fed'in faiz kararlarına bakarak pozisyon almaması gerektiği mesajını verdi.