Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde yatırımcıların beklentilerini de ele alan Memiş, 2026 için daha temkinli bir stratejiye işaret etti. Yılın başından bu yana yaptığı değerlendirmeleri hatırlatan Memiş, 2026'yı yüksek getiri arayışından ziyade varlıkların korunmasına odaklanılması gereken bir dönem olarak tanımladı.

"2026 yılı devletler için, merkez bankaları için toplama yılı" diyen Memiş, İtalya, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülkenin fiziki varlıklarını artırdığını öne sürdü.

Memiş, özellikle merkez bankalarının düşük fiyat seviyelerinden fiziki altın toplamaya devam ettiğini belirterek, bu alımların uzun vadeli piyasa açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankalar şu anda düşükten topluyorlar. İtalya, Amerika, Çin birçok ülke şu anda fiziki olarak bu varlıkları topluyorlar. Çünkü dijital paralara geçiş yapacaklar. Bunu 2030 yılında planlıyorlardı ama bence 2030'dan önce bunu planlayacaklar.

Tabii fiziki varlıkların diğer alım sebebi de jeopolitik gelimler. Yani savaş riskinin hala artıyor olması. Özellikle Dünya Savaşı'nın kapıları aralandı 2 yıl önce. Burada ciddi bir belirsizlik devam ediyor ve burada riskler artırmaya devam ettikçe dolardan uzaklaşan bir dünyada görüyoruz.

Her ne kadar 2026 yılında dolar güçlü olsa da dolar endeksi biraz daha talep görse de ama baktığımız zaman da dünya ülkeleri doları bir silah olarak gördüğü için dolardan uzaklaşıyorlar. Bundan 2 yıl önce doların uluslararası piyasalardaki dolaşım miktarı %80 civarındaydı. Daha sonra %56'lara geriledi. Daha sonra %42'lere geriledi. Tekrar %65'lerde şu anda dünyada doların rezerv para niteliği.