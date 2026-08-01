İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei süper volkan bölgesi, son 40 yılın en şiddetli depremiyle sarsıldı. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı deprem, Pozzuoli'de binalarda hasara ve heyelanlara neden oldu. İtalya Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), depremin merkez üssünün Napoli'nin batısındaki Campi Flegrei volkanik kalderası olduğunu ve büyüklüğünün 4,7 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Gece boyunca devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle halk sokaklara döküldü.

26 YARALI, YÜZLERCE TAHLİYE VE BİNA ÇÖKMELERİ İtalya Sivil Savunma Servisi tarafından yapılan açıklamada, depremde 26 kişinin yaralandığı, bunlardan 5'inin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Hasarın en yoğun hissedildiği Pozzuoli kasabasında boş durumdaki bazı binalar çökerken, bölgede heyelanlar meydana geldi. Sarsıntılar ve çökme riskleri nedeniyle yaklaşık 300 kişi güvenli bölgelere ve acil toplanma alanlarına tahsiye edildi.

SİVİL SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN VOLKANİK HAREKETLİLİK UYARISI İtalya Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Avrupa'nın en büyük volkanik kraterlerinden biri olan Campi Flegrei’deki volkanik ve sismik hareketliliğin henüz sona ermediğini belirterek bölge halkına yüksek düzeyde teyakkuz çağrısında bulundu. Bölgedeki yapı stoğunda kontrol çalışmaları devam ederken, yetkililer hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

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