" Fed'in faizi sabit bırakması altın fiyatlarını çok etkilemedi. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artırmayacağına yönelik sinyallerle yükseliş yapan gram altın 6 bin 250-6 bin 270 seviyelerine kadar geldi. Ons altın ise 4 bin 75 dolar destek noktasını korudu.

Yıl içerisinde sert fiyat hareketlerine sahne olan altın piyasasında orta ve uzun vadeli stratejilerin önemine dikkat çeken Bayram, acil nakit ihtiyacı olan yatırımcıların temkinli olması gerektiğinin altını çizdi:

"PARAYA ACİL İHTİYACINIZ VARSA ALTINA YATIRMAYIN"

Altın yatırımcısı son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle şaşkın. Yıl başında 9 bin liraya kadar çıkan gram altın, daha sonra 5 bin lira seviyelerine kadar geriledi. Son üç haftada ise 6 bin lira civarında yatay seyreden gram altın, şu anda yüzde 5'lik yükselişle 6 bin 300 lira seviyelerine yaklaştı.

Altın yatırımcılarına yönelik sürekli aynı uyarıyı yapıyoruz. Acil para ihtiyacı olanların altın yatırımına girmemesi gerekiyor. Ancak ev almak gibi uzun vadeli bir hedef için paranın değerini korumak amacıyla altın yatırımı düşünülüyorsa orta ve uzun vadeye odaklanılmalı. Orta vade en az 1-1,5 yıl, uzun vade ise 2-3 yıl olarak değerlendirilebilir"