Altında fırsat kapısı yeniden mi açılıyor? Uzman isim eylül ayını işaret etti!
Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından gözler altın piyasasındaki hareketliliğe çevrildi. Altın fiyatlarının Fed kararından sınırlı etkilenmesi dikkat çekerken, ekonomist Muhammet Bayram katıldığı canlı yayında altının gelecek dönemdeki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yıl içerisinde sert fiyat hareketlerine sahne olan altın piyasasında orta ve uzun vadeli stratejilerin önemine dikkat çeken Bayram, acil nakit ihtiyacı olan yatırımcıların temkinli olması gerektiğinin altını çizdi:
"Fed'in faizi sabit bırakması altın fiyatlarını çok etkilemedi. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artırmayacağına yönelik sinyallerle yükseliş yapan gram altın 6 bin 250-6 bin 270 seviyelerine kadar geldi. Ons altın ise 4 bin 75 dolar destek noktasını korudu.
"PARAYA ACİL İHTİYACINIZ VARSA ALTINA YATIRMAYIN"
Altın yatırımcısı son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle şaşkın. Yıl başında 9 bin liraya kadar çıkan gram altın, daha sonra 5 bin lira seviyelerine kadar geriledi. Son üç haftada ise 6 bin lira civarında yatay seyreden gram altın, şu anda yüzde 5'lik yükselişle 6 bin 300 lira seviyelerine yaklaştı.
Altın yatırımcılarına yönelik sürekli aynı uyarıyı yapıyoruz. Acil para ihtiyacı olanların altın yatırımına girmemesi gerekiyor. Ancak ev almak gibi uzun vadeli bir hedef için paranın değerini korumak amacıyla altın yatırımı düşünülüyorsa orta ve uzun vadeye odaklanılmalı. Orta vade en az 1-1,5 yıl, uzun vade ise 2-3 yıl olarak değerlendirilebilir"
EYLÜL AYINA DİKKAT!
Küresel ve yerel merkez bankalarının politikalarının altının gelecekteki seyrini doğrudan etkileyeceğini söyleyen Bayram, Türkiye'de ağustos ayında faiz kararı bulunmadığını ancak gecelik fonlama faizinde yüzde 37 seviyelerine doğru bir çekilme yaşanabileceğini dile getirdi.
Bayram, eylül ayı beklentilerini, "Eylül ayında hem Fed'den hem de Türkiye'den güçlü bir faiz indirimi bekliyorum. Bu süreçte Merkez Bankası'nın faiz artırmasını gerektirecek nedenlerin büyük ölçüde ortadan kalktığını düşünüyorum" sözleriyle aktardı.
İran merkezli jeopolitik gelişmelerin de piyasaya etkisini değerlendiren Bayram, risklerin altını 6 bin 300-6 bin 500 lira bandına çıkarabileceği gibi 5 bin 500 liraya kadar çekebileceğini ifade etti.
MERKEZ BANKALARI İKİNCİ ÇEYREKTE ALIMA GEÇTİ
Dünya Altın Konseyi'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Altın Talep Eğilimleri raporuna atıfta bulunan Bayram, merkez bankalarının ilk çeyrekteki 57 tonluk net alımın ardından ikinci çeyrekte 289 ton altın alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Fiyatların gerilemesiyle büyük kurumların yeniden piyasaya girdiğini belirten Bayram, "Merkez bankalarının elinde ciddi miktarda altın bulunuyor. Bu nedenle altın fiyatlarının çok sert şekilde düşmesini istemiyorlar. Yabancı kuruluşlar, fonlar ve büyük yatırımcılar da fiyatlardaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
"BU BÖLGE KADEMELİ ALIM BÖLGESİ"
Merkez bankalarının ve büyük fonların 5 ila 15 yıl gibi uzun vadeli bekleme gücüne sahip olduğunu, ancak bireysel vatandaşın düşüş dönemlerinde panikle satıp zarara uğrayabildiğini hatırlatan Bayram, kaybın önüne geçmek için doğru stratejiyi açıkladı.
Bayram, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Altın yatırımında kademeli alım ve kademeli satım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut seviyelerin de kademeli alım için değerlendirilebilecek bir bölge olduğunu düşünüyorum"