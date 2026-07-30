Araba alma hayali kuranlar “en ucuz finansman” arayışlarını hızlandırdı. Ancak sıkı para politikası şartları taşıt finansmanı oranlarını da etkiliyor. 30 Temmuz 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan en düşük taşıt finansmanı oranları hangi seviyelerde gerçekleşti? 400 bin TL finansmanın güncel geri ödemesi kaç TL oldu?

Orta Doğu’da jeopolitik risklerin yeniden yükselişe geçmesinin ardından Merkez Bankası da sıkı para politikasını korumaya devam etti. Piyasa fonlaması bu hafta da %40’tan gerçekleşti. Analistler, şartların oluşması halinde %37 olan politika faizine dönüşün ağustos-eylül aylarında mümkün olabileceği öngörüsünü paylaşıyor.

Taşıtta da oranlar yükseldi! İşte 400 bin TLnin güncel geri ödemesi

TAŞIT FİNANSMANI ORANLARI

Araba alma hayali kuran ve oranlarda düşüş bekleyen tüketiciler ise “en ucuz finansman” arayışlarını hızlandırdı. Ancak sıkı para politikası koşulları taşıt finansmanı oranlarında da sınırlı da olsa yükselişi tetikledi.

30 Temmuz 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan taşıt finansmanı oranları şöyle gerçekleşiyor:

Katılım Bankası Kâr Payı Oranı Albaraka %3,21 Vakıf Katılım %3,29 Dünya Katılım %3,39 Türkiye Finans %3,52 Kuveyt Türk %3,67

400 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 400 bin TL taşıt finansmanının geri ödemesi şöyle:

Açıklama Değer Finansman tutarı 400 bin TL Finansman vadesi 24 ay Finansman oranı %3,21 Aylık taksit 26 bin 773 TL Toplam geri ödeme 642 bin 547 TL

FİNANSMAN TALEBİ DÜŞÜYOR

Bu arada BDDK tarafından açıklanan verilere göre toplam taşıt finansmanı hacmi 17 Temmuz ile sona eren haftada 41 milyar 363 milyon TL oldu son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bir önceki hafta söz konusu hacim 42 milyar 305 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Taşıtta da oranlar yükseldi! İşte 400 bin TLnin güncel geri ödemesi

SATIŞLAR İLK YARIDA GERİLEDİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre ise bu yılın ocak-haziran döneminde otomobil satışları 440 bin 234 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %-9,79 düşüşe işaret etti.

Sektör temsilcileri yüksek finansman maliyetinin yanı sıra jeopolitik belirsizlikler, altın fiyatlarındaki düşüş (servet etkisinin azalması) ve sıfır km araçlardaki yüksek fiyatların satışlar üzerinde etkili olduğunu aktarıyor.

‘İKİNCİ EL’DE REEL KAYIP

Öte yandan BETAM tarafından açıklanan verilere göre haziran ayında ortalama ikinci el otomobil fiyatı 1 milyon 169 bin TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ‘ikinci el’ otomobilde reel değer kaybı %-8,6 olarak gerçekleşti. Fiyatlardaki reel düşüş ve otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması da piyasada talebin gerilemesine gerekçe olarak gösteriliyor.