Altın fiyatlarında son dakika! 30 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.197 TL ve ons altın fiyatı da 4.066 dolardan güne başlıyor. FED faizi sabit tutarken, altın üzerinde kısa vadeli baskı kalktı. Ancak FED Başkanı Warsh’ın “gerekirse faiz artar” mesajı ve 3 üyenin faiz artışı istemesi sarı metalde yükselişi frenliyor. Enflasyon endişesiyle hareket eden ABD 30 yıllık tahvil faizi ise 2007’den bu yana en yüksek seviyeye yöneldi ve %5,21’i test etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda dikkatle beklenen ABD Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu. FED, politika faiz oranını %3,50-%3,75 bandında sabit tuttu. Karar öncesinde piyasada faiz artışı spekülasyonları yapılırken, ons altın fiyatı 4.000 dolar sınırına kadar gerilemişti. FED’in beklemeyi tercih etmesinin ardından ons altın üzerindeki kısa vadeli baskı da hafifledi. Dünkü işlemlerde ons fiyatı %0,94 prim yaptı ve 4.066 dolardan günü tamamladı. Bugün de ons altın TSİ 06:00 itibarıyla 4.066 dolardan fiyatlandı.

Altın için yeni risk! 2007’den sonra bir ilk yaşanıyor

30 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN

İçeride de spot piyasada işlem gören 30 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.197 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.218 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.152 TL’den gerçekleşti.

“GEREKİRSE FAİZ ARTAR”

Bu arada FED’in dünkü kararı piyasalar için bazı önemli sinyaller verdi. 3 üyenin “faizin çeyrek puan artması” yönünde oy kullanması dikkat çekti. Bu sayı 2016’dan sonra en yüksek düzeye ulaştı ve FED üyeleri arasındaki görüş ayrılığına işaret etti. Buna karşılık FED Başkanı Kevin Warsh da enflasyonist baskıların devam etmesi halinde faiz oranlarını sabit tutmanın zorlaşabileceğini söyledi. FED toplantısından gelen bu “şahin” sinyaller, altın fiyatında kalıcı yükseliş konusunda piyasada soru işaretlerine sebep oluyor.

2007 SONRASI BİR İLK

Öte yandan ABD’de enflasyon beklentilerine paralel olarak hareket eden 30 yıllık tahvil getirisi, FED kararının ardından %5,21'e yükseldi ve 2007 ortalarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, FED’in faiz artışına mesafeli yaklaştığını, piyasanın ise “bunun enflasyonla mücadele için yeterli olmayabileceğini” düşünmeye başladığını ve 30 yıllık tahvil getirilerinin bu sebeple yükselişe geçtiğini aktarıyor. Dolar endeksi FED sonrası 100,90 gerilerken altın fiyatı 4.000 dolardan yukarı yönde uzaklaştı. Ancak tahvil faizlerindeki yükseliş sarı metal için baskı unsuru olarak öne çıktı.

Altın için yeni risk! 2007’den sonra bir ilk yaşanıyor

PETROL YÜKSELDİ

Bu arada Orta Doğu’da da birkaç günlük ateşkesin ardından çatışmalar yeniden başladı. Petrol fiyatlarının 90 dolara yaklaşması, belirsizliğin ve enflasyonist baskıların devam etmesini tetikledi. Altın fiyatları son 2 işlem gününde 4.100 doları test etse de enflasyon ve faiz baskısı sebebiyle kâr satışlarıyla karşılaştı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altın için 3.940 – 4.000 dolar bandı kritik destek bölgesi olarak konumunu korurken; analistler, ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin daha önemli hale geldiğini ve ons fiyatında 4.200 dolar direnci aşılmadan teknik olarak kalıcı bir rahatlamanın yaşanmayacağı uyarısında bulunuyor.

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