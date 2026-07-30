Arjantin'in batısındaki San Juan eyaletinde Bell 412 tipi helikopter düştü. Meydana gelen kaza sonucunda aralarında Eyalet Sivil Savunma Müdürü ile emniyet yetkililerinin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

San Juan Valisi Marcelo Orrego sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bell 412 tipi helikopterin San Juan'a bağlı Ischigualasto Eyalet Parkı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü bildirdi.

Orrego, "Eyaletimizde meydana gelen ve maalesef 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının haberini derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Bu büyük acı anında tüm kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi iletmek isterim. Sevdiklerini kaybedenlerin her birinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER VARDI

Hayatını kaybedenler arasında San Juan Sivil Savunma Müdürü Carlos Heredia, Eyalet Emniyet Müdür Yardımcısı German Videla ile İtfaiye Daire Başkanlığında görevli emniyet müdürleri Ruben Castro ve Jorge Carbajal da yer alıyor.

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Alejandra Monteoliva da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "San Juan'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, arkadaşlarına, sevdiklerine ve mesai arkadaşlarına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Arjantin Orman Yangınlarıyla Mücadele Birimi'nden (AFE) yapılan açıklamada, düşen helikopterin San Juan'da eğitim faaliyetinde kullanıldığı ve komşu La Rioja eyaletindeki bir orman yangınına destek vermek üzere bölgeye gitmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterle son temasın yerel saatle 10.26'da kurulduğu, daha sonra bölgede bulunan başka bir hava aracının enkazı tespit ederek durumu yetkililere bildirdiği kaydedildi.

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