Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son bilgileri paylaşırken, bir kötü haber de Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldi. Ekiplerin alevlerle zorlu mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye'nin günlerdir ciğerleri yanıyor. Meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından son bilgileri paylaştı.

Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş ve Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınları ise şöyle sıraladı:

Muğla- Seydikemer

Antalya -Kaş

Antalya- Kumluca

Balıkesir Edremit-Altınoluk

Çanakkale- Ayvacık

Balıkesir- Gömeç

Antalya Alanya'daki yangına ise ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, paylaşımının sonunda yangınlara sebebiyet vermeme konusunda çağrıda bulundu.

Alanya

ALANYA KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ilçedeki yangınla ilgili konuştu. Alevlerin Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu belirten Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.

Fethiye

FETHİYE'DE ORMAN YANGINI

Öte yandan bir yangın haberi de Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcarken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için de tedbirler alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı ve söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

İzmir

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesindeki Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

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