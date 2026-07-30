91 vekilini kaptırdığı Yeni Parti ile Meclis’te iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan CHP, kamu yararına olan önerge ve tekliflere destek vereceğini açıkladı.

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçmesinin ardından iki parti arasında soğuk rüzgârlar esiyor. CHP cephesi, Meclis çalışmaları konusunda dikkat çeken bir adım atıyor.

İŞ BİRLİĞİ SADECE MECLİS’TE OLACAK

Mutlak butlan kararı sonrası iki taraf da karşılıklı sert söylemlerde bulunurken, CHP'den Yeni Parti'ye sınırlı destek geldi. CHP Genel Merkezi kurmayları, partinin bölünmesinin Meclis'teki yasama faaliyetlerine yansımaması gerektiğini belirterek, özellikle kamu yararını ilgilendiren düzenlemelerde yapıcı bir tutum sergileyeceklerini ifade etti.

“ÖNERGE VE TEKLİFLERE DESTEK VERİRİZ”

TBMM'nin çalışmalarının günlük siyasi tartışmaların dışında tutulmasının önemli olduğunu söyleyen kurmaylar, “Bizden yana hiçbir sorun yok. Meclis'te ülkenin yararına olan önergelerde ya da kanun tekliflerinde Yeni Parti'ye gereken desteği veririz. Bizim tek bir rakibimiz var, o da Cumhur İttifakı” ifadelerini kullandı.

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