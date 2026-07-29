İsrail'in Türkiye'nin Suriye ile gelişen ikili ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı Beyaz Saray'a taşıdı. Washington'a giden Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a çıkardığı Suriye haritasını gösterdiği belirtildi. Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan bizimkinin 50 katı" sözlerine bir ABD'li yetkili, "İsrail'in güney Suriye'deki işgalinin aksine, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki askeri varlığının Şam hükümetinin rızası ve davetiyle gerçekleştiğini" vurgulayarak cevap verdi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için gittiği Washington'da dün Başkan Donald Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye ve Türkiye'yi gündeme getirdiği iddia edildi.

Trump'a Suriye haritasını gösterdi: Beyaz Saray'da "Türkiye kontrol ediyor" sözleri ile hazımsızlığını itiraf etti

SURİYE HARİTASI ÇIKARDI

Axios'un aktardığına göre; Netenyahu, Trump ile görüşmesi sırasında bir Suriye haritası çıkardı.

Netanyahu Trump'a "Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan bizimkinin 50 katı" dedi.

Trump'a Suriye haritasını gösterdi: Beyaz Saray'da "Türkiye kontrol ediyor" sözleri ile hazımsızlığını itiraf etti

"ŞAM TÜRKİYE'DEN RAZI"

Netanyahu'nun iddialarına cevap olarak bir ABD yetkilisi, İsrail'in güney Suriye'deki işgalinin aksine, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki askeri varlığının bugün Suriye hükümetinin rızası ve davetiyle gerçekleştiğini söyledi.

Trump'a Suriye haritasını gösterdi: Beyaz Saray'da "Türkiye kontrol ediyor" sözleri ile hazımsızlığını itiraf etti

TRUMP F-35 RESTİ ÇEKMİŞTİ!

Netanyahu'nun Tel Aviv'den Washington'a doğru yola çıktığı saatlerde Trump'a yöneltilen Türkiye ve F-35 sorusuna, ABD liderinin verdiği cevap, İsrail'e açık uyarı olarak değerlendirildi.

Trump, İsrail’in Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı olduğuna dair gelen soruya, "Türkiye harika bir müttefik olmuştur. Kimse bana ne satmamız ya da satmamamız gerektiğini söyleyemez" cevabını verdi.

MÜCTEBA HAMANEY'İN AKIBETİ KONUŞULDU

Axios'a konuşan İsrailli yetkili, İran'ın dini lideri Mücteba Hameney'in "her şeye" karşı çok olumsuz bir tavır sergilediğini söyledi. Yetkili isim iddia edilen emirlerin gerçekten ondan gelip gelmediği belirsiz olduğunu vurguladı.

İsrailli yetkili, "Hayatta ama kimse onu gerçekten gördüğüne dair tanıklık edemiyor. Adamlarına onayını almadan hiçbir şey yapmamalarını söylemiş, hatta bir keresinde onayını almadıklarında öfkelendiği iddia ediliyor" dedi.

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