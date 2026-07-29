MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından başarılı şefin özel hayatı da yeniden gündeme geldi. Yarışmadaki performansıyla tanınan "MasterChef Eren Kaşıkçı evli mi, çocuğu var mı" soruları gündeme geldi.

MasterChef Türkiye'de şampiyon olduktan sonra gastronomi kariyerini kendi restoranıyla sürdüren Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi sevenlerini üzdü. Acı haberin ardından başarılı şefin ailesi, özel hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI EVLİ Mİ?

Evet, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın evliliğine dair detaylı bilgi bulunmuyor. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Kaşıkçı, daha çok mutfak çalışmaları ve gastronomi projeleriyle ön plana çıkıyordu.

Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, mutfak kariyerine genç yaşlarda adım attı. İstanbul'daki çeşitli otellerde edindiği deneyimin ardından Gökçeada'da başşef olarak görev yaptı. 2021 yılında MasterChef Türkiye'de şampiyon olduktan sonra İstanbul'da kendi zincir markasını kurarak gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

MasterChef Eren Kaşıkçı evli mi, çocuğu var mı?

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI ÇOCUĞU VAR MI?

Eren Kaşıkçı'nın Maya adında bir kız çocuğu bulunuyordu. Başarılı şef, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında kızıyla birlikte geçirdiği anlara yer veriyordu. MasterChef Türkiye'deki şampiyonluğunun ardından gastronomi kariyerine yoğunlaşan Kaşıkçı, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanındı ve İstanbul'da kendi restoranını işletti.

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