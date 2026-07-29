Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, kamp dönemindeki üçüncü hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK Athens FC ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, AEK-Samsunspor maçı yayın bilgileri ve Samsunspor'un ilk 11'ini araştırıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Samsunspor, Hollanda kampındaki üçüncü hazırlık maçında AEK Athens ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, sezon öncesindeki son durumunu güçlü rakibi karşısında test ederken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve ilk 11'i de belli oldu.

AEK-SAMSUNSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

AEK ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde oynanacak mücadele, taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirilecek.

AEK-Samsunspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunsporun ilk 11i

Karşılaşma, Samsunspor'un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece kırmızı-beyazlı taraftarlar, mücadeleyi ücretsiz olarak dijital platform üzerinden takip edebilecek. Samsunspor, Hollanda kampındaki ilk iki hazırlık maçında Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 mağlup olurken, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile golsüz berabere kaldı.

AEK-Samsunspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunsporun ilk 11i

AEK-SAMSUNSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

AEK Athens-Samsunspor hazırlık maçı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Samsunspor'un resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR İLK 11

Samsunspor'un ilk 11'i:

Okan - Mendes - Yunus Emre - Ali Badra - Tomasson - Celil - Watt - Sousa - Tavşan - Emre - Mouandilmadji

Yedekler:

Efe Yiğit Üstün - Eyüp Değirmenci - Haluk Mustafa Tan - Samed Onur - Enes Albak - Antoine Makoumbou - Yalçın Kayan - Arbnor Muja - Saikouba Jarju - Tahsin Bülbül - Fatih Kaya

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