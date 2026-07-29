Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Türkiye ziyareti ile iki ülke arasında yapılan anlaşmalar bölgede geniş yankı uyandırdı. Irak basını, Bağdat ile Ankara hattında imzalanan kritik anlaşmaları manşetlere taşırken, petrol ve alkınma Yolu Projesi'ne vurgu yapıldı.

Irak basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin görüşmelerine geniş yer ayırırken, Kalkınma Yolu Projesi'ni ön plana çıkardı.

Irak basınının önemli bir kesiminde, ziyaret kapsamında Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesine başlanması ile iki ülke arasında çeşitli mutabakat zaptlarının imzalanmasına geniş yer verildi.

Haber ve yorumlarda, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar ile Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için atılan adımların, ziyaretin en önemli kazanımları arasında gösterildiği değerlendirildi.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zeydi’nin görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında Irak Ulaştırma Bakanı’nın Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmayı imzalamaması bazı medya kuruluşlarında gündeme taşındı.

Petrol anlaşması Orta Doğu manşetlerinde! Zeydinin Ankara ziyareti geniş yankı uyandırdı

"KALKINMA YOLU PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Bağdat'ta yayımlanan "Nina" gazetesi, Zeydi’nin ziyaretinde imzalanan anlaşmalara dikkati çekerek haberinde “Kalkınma Yolu Projesi hayata geçirilmeli” başlığını kullandı.

Haberde, Türkiye ile Irak arasında imzalanan anlaşmaların önemine dikkat çekilerek, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın çıkarlarına hizmet edeceği ve ülke ekonomisi açısından can damarı niteliğinde olduğu belirtildi.

"Sabah" gazetesi de Zeydi'nin Ankara ziyaretine ilişkin haberinde, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklara odaklandı.

Çeşitli yazar ve yorumcuların konuya dair görüşlerine yer verilen haberde "Kalkınma Yolu Projesi hayata geçirilmeli" manşeti kullanıldı.

Sabah gazetesi ayrıca yaklaşık 1200 kilometre uzunluğunda olması planlanan Kalkınma Yolu Projesi’nin, Irak’ın güneyindeki Büyük Fav Limanı’nı Türkiye sınırına bağlayarak Irak’ı Körfez ile Avrupa arasında önemli bir ticaret ve ulaştırma koridoruna dönüştüreceğini belirtti.

Proje kapsamında demir yolu hattı ve otoyol inşa edilmesinin Irak'ı Türkiye ve Avrupa’ya bağlayacağını belirten gazete bunun, ülkenin neredeyse dünyaya bağlanacağı anlamına geldiğine dikkati çekti.

Sabah, projenin önemine dikkati çekerek bunun, Irak için yeni bir dönemin başlaması anlamına geldiğini vurguladı.

Petrol anlaşması Orta Doğu manşetlerinde! Zeydinin Ankara ziyareti geniş yankı uyandırdı

"TÜRKİYE ALTYAPI VE ENERJİ ALANLARINDA GENİŞ DENEYİME SAHİP"

"Zevra" gazetesi, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin ziyaretiyle ilgili basına yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazete, Zeydi'nin "Türkiye gelişmiş bir sanayi ve enerji ve altyapısına sahiptir. Bu ülke stratejik konuma sahip ve geniş bir deneyimi var. Bunu değerlendirmek gerek." açıklamasını sayfalarına taşıdı.

Petrol anlaşması Orta Doğu manşetlerinde! Zeydinin Ankara ziyareti geniş yankı uyandırdı

TÜRKİYE İLE ANLAŞMALAR, IRAK’IN ORTA DOĞU'DA YENİ BİR KONUMA ULAŞMASI ANLAMINA GELİYOR

"Irak yeni ve stratejik ilişkilere gidiyor" başlığını kullanan "Sada" gazetesi ise iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ile Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesine yönelik kararların Irak’ın Orta Doğu'da yeni bir konuma ulaşması anlamına geldiğini vurguladı.

Gazete, uzun yıllardır savaş ve iç çatışmalarla boğuşan Irak için ekonomik, ticari ve yatırım alanlarının yanı sıra güvenlik ve askeri işbirliği konularında yapılan anlaşmaların Irak için büyük önem taşıdığını kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI ÜLKEYİ ULUSLARARASI KONUMA TAŞIYACAK

"Savt el-Kalem" gazetesi, Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi’nin açıklamasını esas alarak iki ülke arasındaki stratejik işbirliği anlaşmalarının ülkeyi uluslararası konuma taşıyacağını yazdı.

Ekonomik, ticari ve yatırım alanlarının yanı sıra güvenlik ve askeri işbirliği konularının da anlaşmalarda yer almasına dikkati çeken gazete, bunun Irak'ı bölgede güçlü kılacak bir başlangıç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazetede, Irak'ın kendi bölgesinde artık güçlü olmaya ihtiyacı olduğu belirtilerek, komşularla en iyi ilişkinin uzun vadeli stratejik anlaşmalarla gerçekleşeceğine vurgu yapıldı.

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