Avustralya’nın en küçük yerleşim yeri olan Cooladdi kasabası, Avrupa’daki ortalama bir daire fiyatından daha ucuza yeni sahibini bekliyor. Bir pub, restoran, motel ve dükkandan oluşan yerleşim yeri, 400 bin Avustralya doları yani yaklaşık 243 bin Avro (13.100.275,80 Türk Lirası) bedelle satışa çıkarıldı.

AYNI ANDA HEM BELEDİYE BAŞKANI HEM İŞLETMECİ OLACAK Şehir hayatını uçsuz bucaksız doğa ve bir kasabayı tek başına yönetme imkanıyla takas etmek isteyen maceraperest alıcıları bekleyen Cooladdi’de yeni mülk sahibi sadece gayrimenkul edinmiş olmayacak. Kasabayı satın alacak kişi veya kişiler, gayri resmi bir belediye başkanı gibi hareket ederek posta memurluğu, dükkan işletmeciliği, aşçılık, motel resepsiyonistliği ve bar yöneticiliği gibi tüm yerel görevleri de üstlenmek zorunda kalacak.

DEMİRYOLU KAPANDI, NÜFUS İKİ KİŞİYE KADAR DÜŞTÜ Büyükşehir Brisbane’den yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta bulunan Cooladdi, bir zamanlar bölgenin hareketli demiryolu ve hayvancılık merkezlerinden biri konumundaydı. Ancak 1967 yılında koyun endüstrisinin küçülmesi ve tren seferlerinin durdurulmasıyla birlikte bölge sakinleri kasabayı kademeli olarak terk etti. Kasabanın mevcut iki sakini Carol Yarrow ve Jo Cornel, 2023 yılında satın aldıkları işletmeyi elden çıkarıp emekliye ayrılmayı planlıyor.



YOLDAN GEÇENLER VE ESKİ SAKİNLER AYAKTA TUTUYOR Mülkiyet satışını yürüten gayrimenkul yetkilileri, kasabanın dört kişilik bir aile tarafından satın alınması durumunda nüfusun bir anda ikiye katlanacağını belirtiyor. Bölgenin çevredeki yerleşim yerlerinden gelen ziyaretçiler ve yoldan geçen yolcular sayesinde canlılığını koruduğunu ifade eden mevcut sahibi Carol Yarrow, kasabayı terk eden eski sakinlerin de nostalji amacıyla sık sık ziyarete geldiğini ve oldukça rahat bir yaşam tarzı sunduğunu iddia etti.

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