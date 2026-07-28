2027 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında sağlık ekibinde görev almak isteyen personel için başvuru takvimi belli oldu. Müracaat tarihleri, başvuru yöntemi ve adaylarda aranacak şartlar belli oldu.

2027 Yılı Hac Organizasyonu'nda sağlık ekibinde görev almak isteyen personelin başvuruları başladı. Adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

SAĞLIK PERSONELİ HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2027 Yılı Hac Organizasyonu'nda görev almak isteyen sağlık personeli, 28 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurusunu gerçekleştirebilecek. Başvurular, hac.gov.tr üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

Başvuruların yalnızca internet üzerinden yapılacağı belirtilirken, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle iletilen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. Adayların başvuru süresi sona ermeden işlemlerini tamamlamaları ve ilan edilen şartları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Sağlık personeli hac başvuruları ne zaman? İşte şartları

SAĞLIK PERSONELİ HAC BAŞVURUSU ŞARTLARI

Başvuru kılavuzunda, sağlık ekibinde görev alacak adaylar için unvanlara göre farklı şartlar belirlendi. Başvuru yapacak personelin görev yaptığı kadro, hizmet süresi, yaş şartı ve görev yaptığı kurum gibi kriterleri taşıması gerekiyor. Uzman doktor, pratisyen hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, ATT-paramedik, sağlık memuru, laboratuvar ve röntgen teknikeri gibi farklı branşlardan sağlık çalışanları başvuruda bulunabilecek.

Başvuru yapacak adayların tüm kriterleri hac.gov.tr üzerinden yayımlanan resmi duyurudan kontrol etmeleri gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Hac kesin kayıtları ne zaman? Hac kesin kayıt takvimi

Haberle İlgili Daha Fazlası