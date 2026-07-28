İsmail Kartal ‘kalsın’ diyor ama yabancı kontenjanı sıkıntı. Atletico Mineiro’nun durumunu yakından takip ettiği sambacının temsilcisi İstanbul’a geldi. 1 yıllık mukavelesi bulunan Brezilyalı isim ile kontenjan sorunu nedeniyle her an yollar ayrılabilir.

Kanarya’da sürpriz bir Fred gelişmesi olabilir. Greenwood, Ake ve Muriç gibi isimleri renklerine bağlayan ve TFF’nin 10+4 yabancı kuralının sancısını çeken sarı lacivertliler 10 yabancı ile yollarını ayırmak durumunda. Teknik direktör İsmail Kartal, 10’luk dilime giren yabancılardan Fred’in kadroda kalmasını istiyor ancak yönetimin eli kolu bağlı. Ki sambacıyı ülke takımlarından Atletico Mineiro istiyor. Sıcak gelişme ise Fred’in temsilcisinin yönetim ile görüşmek için İstanbul’a gelmesi.

YENİ TAKVİYE OLURSA…

Fenerbahçe ile 2027’ye kadar mukavelesi bulunan 33 yaşındaki Fred geçen sezonun devre arasında da gitmek istemiş ancak izin çıkmamıştı. Şu anda yönetim yabancı kontenjanını boşaltmak adına istemese de Brezilyalı oyuncu ile yolları ayırabilir. Hem ilerleyen yaşı hem de sezon sonu mukavelesinin bitecek olması bu bağlamda yönetim adına mantıklı görülüyor. Hele ki iki takviye daha olacağı düşünülürse iki yabancının daha gönderilmesi kaçınılmaz olacak.

Fred

İSPANYA’DA KALACAK

Fenerbahçe’nin sağ bek adayları arasında olan Dani Carvajal kararını verdi. İspanyol basınından El Gol Digital’de yer alan habere göre Real Madrid’den ayrılan ve serbest kalan tecrübeli isim, kariyerine İspanya’da devam etmek istediğini belirtti.

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