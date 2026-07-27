Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Sırp golcü Dusan Vlahovic ile ilgili açıklama yaptı. Takıma takviyelerin süreceğini belirten Özen, takıma altı yeni isim daha katılabileceğini söyledi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transfer gündemine dair basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Vlahovic ile ilgili gelen soruyu da cevaplayan Özen, oyuncunun büyük ölçekli bir kontrat beklentisini olduğunu söyledi.

"FIRSAT OLURSA DEĞERLENDİRMEK İSTERİZ"

Vlahovic'in büyük ölçekli bir kontrat beklentisinin olduğunu söyleyen Özen, "Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu Vincenzo Italiano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil kontratlarını seçmek. Zannediyorum Vlahovic, büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

Dusan Vlahovic

"RESMİ GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Sırp oyuncu için resmi bir temasta bulunmadıklarını kaydeden Önder Özen, "Vlahovic ile bir görüşmemiz olmadı ama durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Hocanın görüşmesi oldu. Kendisi hocaya Beşiktaş'a imza atması sebebiyle başarılar diledi. Resmi kanaldan bir görüşmemiz yok çünkü üç aşağı beş yukarı ne istediğini biliyoruz. Hangi tipte bir kulüpte futbol oynamak istediğini biliyoruz. Onun için 2 tane seçenek görünüyor. Ya büyük ligler ya da yüksek kontratlar. O da bekleyecek. O da kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bunun için büyük kulüplerin bir santrfor hareketine ihtiyacı var. Bir santrfor yer değiştirdiği anda diğerleri peşi sıra değiştirecek ve santrfor piyasasının tavanı belli olacak. O tavan üzerine menajeri ile beraber düşünecektir." dedi.

TRANSFERLER SÜRECEK

Takıma takviyelerin devam edeceğini belirten Özen, "Hocanın sağ kanada bir, orta sahaya da iki tane beklentisi var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Bir U23 oyuncusuyla görüşme var. Ayrıca taraftarın da bir santrfor beklentisi var, buna da cevap verilmek istenir." diye konuştu.

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