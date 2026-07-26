Son dönemde ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyerek dikkat çeken şarkıcı Çelik Erişçi, bu kez balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi. Sanatçıyı pazarda gören vatandaşlar şaşkına dönerken, tezgahtaki lifler de kapış kapış satıldı. Öte yandan o anları sosyal medya hesaplarından da paylaşan ünlü şarkıcıya yorum yağdı.

Şarkıcı Çelik Erişçi, farklı şehirlerde bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatarak başlattığı yardım çalışmalarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak bir balık pazarında banyo lifi satarken objektiflere yansıyan sanatçı, o anları X ve Instagram sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"HER ZAMAN MADDİ DEĞİLDİR PAYLAŞMAK"

Paylaşımına, "Sizce neden? Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır." notunu ekleyen Çelik, daha sonra yaptığı açıklamada bazı insanların hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Sanatçı, imkân buldukça bu kişilerin yanında olmayı tercih ettiğini, bazen yalnızca varlığını hissettirmenin bile önemli bir destek anlamına geldiğini ifade etti. Paylaşımında, "Sadece yanında duruyor oluşum bile bir destektir. O insan artık kendini yalnız hissetmez. E, biraz da satış olur tabii." sözlerine yer verdi.

Ünlü şarkıcıyı pazarda gören gözlerine inanamadı! Tezgahı açtı, banyo lifi sattı

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Balık pazarında tezgâh başına geçen Çelik'i gören vatandaşlar ise şaşkına döndü. Ünlü sanatçının çevresi kısa sürede dolarken, Çelik'i gören hayranları hem sanatçıyla sohbet etti hem de tezgâhtan alışveriş yaparak destek verdi.

Çelik'in balık pazarındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, kullanıcıların büyük bölümü sanatçının ihtiyaç sahiplerinin yanında olma yaklaşımını takdir etti.

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