Arnavutköy’de yeğenleri ve eşiyle yürüyüş yapan 47 yaşındaki Güler Karavay, kendisine çarpan aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Korkunç kaza anı kameralara yansırken, mahalleli yolda trafik ışığı, kasis gibi önlemler olmadığını belirterek Biz bunu kaza olarak değil, cinayet gözüyle değerlendiriyoruz” dedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıkan Güler Karavay (47) ve eşi Adem Karavay’a ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. İddiaya göre aracın sürücüsü T.Ü. olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek hızla uzaklaştı.

Arnavutköyde cinayet gibi kaza! Önce çarptı sonra üzerinden geçti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay hayatını kaybederken, eşi Adem Karavay ise ağır yaralandı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Arnavutköyde cinayet gibi kaza! Önce çarptı sonra üzerinden geçti

FECİ KAZA KAMERADA

Korkunç kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ailenin yol kenarında yürüdüğü sırada ticari aracın 3 kişiye çarptığı, Güler Karavay'ın çarpmanın etkisiyle aracın önüne düştüğü ve sürücünün kaçmaya çalışırken kadının üzerinden geçerek yoluna devam ettiği görüldü. Öte yandan gözaltına alınan sürücü T.Ü. adliyeye sevk edildi.

Arnavutköyde cinayet gibi kaza! Önce çarptı sonra üzerinden geçti

Mahalle sakinleri ise kazanın yaşandığı yolun özellikle gece saatlerinde tehlikeli hale geldiğini belirtti. Bölgede kaldırım bulunmadığını belirten mahalle sakinleri, kasis ve benzeri önlemler alınmasını istedi.

Arnavutköyde cinayet gibi kaza! Önce çarptı sonra üzerinden geçti

“ÇOLUK ÇOCUK BURADA TEHLİKEDE”

Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Karakaş, şunları söyledi:

Burada ölümlü bir kazaya daha önce denk gelmedik. Ama her an olabilecek bir durum vardı. Yol tamamen asfalt. Ormanlık alan olduğu için her gün burada içki tarzı olaylar oluyor, alkollü araç kullanımı da çok fazla. Çoluk çocuk burada tehlikede. Çocuklarımızı rahatça yollara çıkaramıyoruz. Burada trafik ışığı, kasis gibi önlemler de yok. Maalesef dün acı bir olay yaşamış olduk. Biz bunu kaza olarak değil, cinayet gözüyle değerlendiriyoruz. Görüntülerde şahsın üzerinden geçip gidiyor.

Arnavutköyde cinayet gibi kaza! Önce çarptı sonra üzerinden geçti

“BURASI BİZİM İÇİN KABUS OLDU”

Mahalle sakinlerinden Sezai Güney ise “Daha önce iki defa burada kaza atlattık. Yaralanma olmadı ama yetkililere ulaştık. Akşamları özellikle geç saatlerde yüksek sesli müzik, içkili eğlenceler oluyor. Arabalarla drift yapıyorlar, yarışıyorlar. Biz bunlarla ilgili polise de müracaat ettik. Burada kaldırımımız yok. Hiç değilse kasis gibi bir şey yapılsın. Artık burası bizim için kabus oldu" dedi.

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