İspanya'nın Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yaptığı yardım çağrısına Türkiye iki yangın söndürme uçağıyla destek verdi. Türkiye'nin desteğine İspanyol AP üyesi Nacho Sanchez Amor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek karşılık verdi.

İspanya genelinde tırmanan orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki yardım çağrısına Ankara cevap verdi. Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden iletilen talep doğrultusunda Türkiye, yangın söndürme operasyonlarına katılmak üzere iki uçağı bölgeye sevk etti.

MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ: "ULUSLARARASI DAYANIŞMANIN YANINDAYIZ"

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, dost ve müttefik İspanya'ya sağlanan desteğin altı çizildi. Sahada görev yapan acil durum personeline başarılar dilenirken, Türkiye’nin afetlerle mücadelede uluslararası dayanışma ilkesine bağlı kalacağına vurgu yapıldı:

"Türkiye, İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında dost ve müttefik İspanya'ya destek sağlamaktadır. İspanya makamlarının Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde yaptığı yardım talebi doğrultusunda Türkiye, yangınla mücadele çalışmalarına katkı sunmak üzere iki yangın söndürme uçağını İspanya'ya sevk etmektedir.

İspanya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarla dayanışmamızı paylaşıyoruz. Sahada büyük fedakarlıkla görev yapan itfaiye ekiplerine, acil durum personeline ve ilgili tüm kurumlara başarılar diliyoruz. Türkiye, afetlerle mücadelede uluslararası dayanışmanın önemine inanmaktadır. Bu anlayışla dost ülkelerin yanında olmaya ve imkanları ölçüsünde destek sağlamaya devam edecektir. Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz."

Madrid acil kodla yardım istedi, Türkiye uçakları havalandırdı! Avrupalı vekilden teşekkür mesajı geldi: İhtiyaç olursa biz de hazırız

AP ÜYESİ SANCHEZ AMOR’DAN TEŞEKKÜR: "ETRAFIMIZDA DOSTLARIN OLMASI NE GÜZEL"

Türkiye’nin hava desteği hamlesi, İspanyol siyasetçi ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Nacho Sanchez Amor tarafından memnuniyetle karşılandı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan Sanchez Amor, gönderilen uçaklar için Türk makamlarına teşekkür ederek iki ülke arasındaki dayanışmaya dikkat çekti.

Sanchez Amor X platformu üzerinden yaptığı açıklama, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, orman yangınlarıyla mücadelemizde İspanyol yetkililere yardım etmek üzere uçak gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Etrafımızda dostlarımızın olması ne güzel. İhtiyaç duyulursa (umarım böyle bir durum olmaz), size yardım etmeye her zaman hazırız." dedi.

Madrid acil kodla yardım istedi, Türkiye uçakları havalandırdı! Avrupalı vekilden teşekkür mesajı geldi: İhtiyaç olursa biz de hazırız

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 116 BİNİ AŞTI

İspanya’yı etkisi altına alan tarihi orman yangınları, Madrid, Avila ve Castellon başta olmak üzere ülke genelinde kontrol altına alınamayan bir felakete dönüştü.

Alevlerin hızla yayılması üzerine yetkililer tahliye önlemlerini üst seviyeye çıkarırken, etkilenen bölgelerdeki tablo giderek ağırlaşıyor.

Madrid acil kodla yardım istedi, Türkiye uçakları havalandırdı! Avrupalı vekilden teşekkür mesajı geldi: İhtiyaç olursa biz de hazırız

MADRİD, AVİLA VE CASTELLON HATTINDA KRİTİK SAATLER

Alevlerin Toledo sınırına dayandığı Madrid ve Avila bölgelerinde 45 bin hektardan fazla alan küle dönerken, güvenlik amacıyla 116 binin üzerinde vatandaş tahliye edildi veya sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutuldu. Castellon’a bağlı La Vall d’Uixo bölgesinde ise saatte 50 kilometreyi aşan rüzgârın etkisiyle kontrolsüz ilerleyen yangın nedeniyle 16 binden fazla kişi güvenli alanlara nakledildi.

Gece saatlerinde düşen sıcaklıklar ve yükselen nem sayesinde Madrid’in Sierra Oeste bölgesinde alevlerin ilerleyişi yavaşlasa da yetkililer yangının hala aktif olduğunu ve kontrol altına alınamadığını bildirdi. Söndürme ekipleri ağır iş makineleri ve hava araçlarıyla kontrol hatlarını güçlendirmeye çalışıyor.

İNSANİ YARDIMLAR DEVREYE GİRDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, acil durum yönetimi kapsamında Avila’daki Navaluenga İleri Komuta Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine insani yardım seferberliği de başlatıldı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Las Rozas’taki milli takım tesislerini evlerini terk etmek zorunda kalan mağdur ailelerin konaklaması için kullanıma açtı.

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