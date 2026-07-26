Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, yeni sezon öncesi sessizliğini bozdu. Jose Mourinho ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyleyen genç futbolcu, forma rekabetine hazır olduğunu vurgulayarak hedefinin tüm kupaları kazanmak olduğunu ifade etti.

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol devinin kulüp televizyonuna konuşan 21 yaşındaki futbolcu, hem teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi hem de forma rekabetine hazır olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, yeni sezonda da hedefinin tüm kulvarlarda başarı yaşamak olduğunu vurguladı.

Arda Güler

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS"

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında değerlendirmelerde bulunan Arda Güler, Portekizli teknik adamdan övgüyle söz etti.

Milli futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Jose Mourinho gibi futbol tarihine geçmiş bir teknik direktörle çalışmak benim için büyük şans. Kendisi ve ekibi yapılması gerekenleri son derece açık bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda saha dışında da oldukça içten ve samimiler."

Arda Güler

"İLK GÜNKÜ HEYECANIMI HALA KORUYORUM"

Real Madrid'deki gelişimine de değinen Arda Güler, kulüpte geçirdiği yılların kendisini hem futbol hem de kişisel anlamda ileri taşıdığını belirtti.

Başarılı oyuncu, hedeflerinden vazgeçmediğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Real Madrid'te 4. sezonum. Burada geçirdiğim süreçte hem oyun hem de kişisel anlamda kendimi çok geliştirdim. Ancak ilk günkü heyecanımı hala koruyorum. Amacım tüm kupaları kazanmak ve Real Madrid taraftarına başarılar yaşatmak."

Arda Güler

FORMA REKABETİNE HAZIR

Yeni sezon öncesinde iddialı bir mesaj veren Arda Güler, forma mücadelesinden çekinmediğini gösterdi. Milli yıldız, teknik heyetin vereceği her göreve hazır olduğunu ortaya koyarken, Real Madrid'de kalıcı başarılar elde etmek istediğini bir kez daha dile getirdi.

Arda Güler

"ARDA GÜLER'İ SAF DIŞI BIRAKMAK İSTEDİLER"

Fransız gazeteci Romain Molina, Arda Güler'in geçtiğimiz sezon yaşadığı zorlukları anlattı. Eflatun beyazlılardaki bazı yıldızların, milli futbolcuyu saf dışı bırakmaya çalıştığını iddia etti.

Vinicius, Bellingham ve Valverde gibi takımın önemli yıldızlarının Arda Güler nedeniyle Xabi Alonso'ya karşı olduğunu söyleyen Molina, "Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrygo ve Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler'di. Xabi Alonso çünkü Arda Güler'i çok seviyor, ona çok güveniyor ve sürekli ilk 11'de oynatıyordu. Bu yüzden diğer oyuncular Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu. Ancak Arda Güler çok sakin bir karakter ve bu sezon Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri oldu. Milli Takım formasıyla da en iyilerin başında geliyordu. Dolayısıyla hepsi Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu" diye konuştu.

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