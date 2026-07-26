Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Darwin Nunez için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, siyah-beyazlılarla Uruguaylı yıldız arasında herhangi bir anlaşma bulunmadığını belirtirken, Beşiktaş'ın önceliğinin Muhammed Salah transferi olduğunu duyurdu.

Yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine son günlerde dünya futbolunun önemli isimlerinden Darwin Nunez gelmişti. Uruguaylı yıldızın siyah-beyazlı ekiple anıldığı yönündeki iddialar taraftarları heyecanlandırırken, transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Darwin Nunez

ANLAŞMA İDDİALARINI YALANLADI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş ile Darwin Nunez arasında şu ana kadar herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını duyurdu.

Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Al Hilal'den ayrılma ihtimali bulunan Uruguaylı santrfor geleceğine karar vermeden önce kendisine ulaşan tüm teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Bu nedenle deneyimli futbolcunun transferi konusunda henüz netleşen bir gelişme bulunmuyor.

Darwin Nunez

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ FARKLI

Haberde, Beşiktaş yönetiminin transfer çalışmalarında önceliğini Darwin Nunez'e değil, uzun süredir gündemde yer alan Muhammed Salah hedefi üzerine yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürdüğü, ancak mevcut transfer planlamasında Nunez için somut bir adım atılmadığı belirtildi.

Darwin Nunez

NUNEZ'İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2025-2026 sezonunda Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki Darwin Nunez, 9 gol atıp 5 asist üreterek takımına 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Uruguaylı yıldızın geleceğine ilişkin kararını, kendisine gelen teklifleri değerlendirdikten sonra vermesi bekleniyor.

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