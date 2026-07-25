Geleneksel binaların aksine ihtiyaç halinde gemiler veya römorkörler vasıtasıyla çekilerek saatler içinde tamamen farklı bir limana transfer edilebilen yapı, adeta "yer değiştirebilen yeni nesil bir iş yeri" standardı sunuyor.

Yapı, karaya çakılı geleneksel temeller yerine su seviyesiyle eş zamanlı hareket eden beton pontonlar üzerinde yükseliyor.

İklim krizine bağlı olarak yükselen deniz seviyeleri ve artan sel riskleri, kentsel mimaride radikal bir dönüşümü zorunlu kılıyor. Hollanda’nın Rotterdam kentindeki Rijnhaven Limanı’nda inşa edilen dünyanın en büyük yüzen ofis kompleksi, iklim adaptasyonu odaklı mühendislik çözümlerinin ilk somut sahadaki operasyonel örneği oldu.

Alt kısımdaki beton ponton sistemi, kütle ağırlığını yüzeye yayarak su üstündeki salınımı engelliyor ve standart bir kara binasının yapısal dengesini sağlıyor.

Su tehdidine karşı baraj ve engel inşa etme stratejisini değiştiren proje, suyun hareketini yapının kendi dinamiklerine entegre etti. 3 bin 600 metrekarelik alana yayılan devasa beton platform üzerine kurulan kompleks, limandaki gelgit ve su seviyesi değişimleriyle eş zamanlı olarak yükselip alçalıyor.

MODÜLER AHŞAP MİMARİYLE TAŞINABİLİR YAPI STANDARDI

Binanın üst mimarisine beton yerine tamamen modüler ve sökülebilir ahşap malzeme entegre edildi. Dünyadaki benzer taşınabilir yapılara kıyasla bu ölçekte uygulanan ilk örneklerden biri olan sistem, özel tasarlanan birleşim noktaları sayesinde kullanım ömrü tamamlandığında veya olası bir konum değişikliğinde yıkım-kırım işlemine gerek kalmaksızın parçalanmasına imkan tanıyor.

Mevcut durumda limanda demirli duran ve kentsel altyapı ağlarına doğrudan bağlı şekilde faaliyet gösteren kompleks; mülkiyet ya da lokasyon değişikliği halinde sökülerek veya römorkörler vasıtasıyla çekilerek farklı bir liman sahasına transfer edilebilecek nitelikte tasarlandı.