Dünyanın en büyük yüzen ofisi kapılarını açtı! "İş yerinizin konumu saatler içinde değişebilir"
İklim krizine bağlı olarak yükselen deniz seviyeleri ve artan sel riskleri, kentsel mimaride radikal bir dönüşümü zorunlu kılıyor. Hollanda’nın Rotterdam kentindeki Rijnhaven Limanı’nda inşa edilen dünyanın en büyük yüzen ofis kompleksi, iklim adaptasyonu odaklı mühendislik çözümlerinin ilk somut sahadaki operasyonel örneği oldu.
Yapı, karaya çakılı geleneksel temeller yerine su seviyesiyle eş zamanlı hareket eden beton pontonlar üzerinde yükseliyor.
Geleneksel binaların aksine ihtiyaç halinde gemiler veya römorkörler vasıtasıyla çekilerek saatler içinde tamamen farklı bir limana transfer edilebilen yapı, adeta "yer değiştirebilen yeni nesil bir iş yeri" standardı sunuyor.
Su tehdidine karşı baraj ve engel inşa etme stratejisini değiştiren proje, suyun hareketini yapının kendi dinamiklerine entegre etti. 3 bin 600 metrekarelik alana yayılan devasa beton platform üzerine kurulan kompleks, limandaki gelgit ve su seviyesi değişimleriyle eş zamanlı olarak yükselip alçalıyor.
Alt kısımdaki beton ponton sistemi, kütle ağırlığını yüzeye yayarak su üstündeki salınımı engelliyor ve standart bir kara binasının yapısal dengesini sağlıyor.
MODÜLER AHŞAP MİMARİYLE TAŞINABİLİR YAPI STANDARDI
Binanın üst mimarisine beton yerine tamamen modüler ve sökülebilir ahşap malzeme entegre edildi. Dünyadaki benzer taşınabilir yapılara kıyasla bu ölçekte uygulanan ilk örneklerden biri olan sistem, özel tasarlanan birleşim noktaları sayesinde kullanım ömrü tamamlandığında veya olası bir konum değişikliğinde yıkım-kırım işlemine gerek kalmaksızın parçalanmasına imkan tanıyor.
Mevcut durumda limanda demirli duran ve kentsel altyapı ağlarına doğrudan bağlı şekilde faaliyet gösteren kompleks; mülkiyet ya da lokasyon değişikliği halinde sökülerek veya römorkörler vasıtasıyla çekilerek farklı bir liman sahasına transfer edilebilecek nitelikte tasarlandı.
İKLİMLENDİRMEDE LİMAN SUYU ENTEGRASYONU
Yapının enerji mimarisinde, içinde bulunduğu liman suyu doğrudan bir soğutma ve ısıtma mekanizmasına dönüştürüldü. Entegre ısı pompaları vasıtasıyla liman suyunun termal kapasitesinden yararlanılan sistem, iç mekan iklimlendirmesindeki karbon ayak izini ve geleneksel enerji tüketimini minimuma indiriyor.
KENTSEL ENTEGRASYON
İki ayrı işlevsel alandan oluşan kompleks, Uluslararası İklim Adaptasyon Merkezi’nin (GCA) genel merkezine ev sahipliği yapmanın yanı sıra bünyesindeki restoran ve limana entegre açık yüzme havuzuyla kamusal erişime açık tutuluyor. Dünyada kendi alanındaki en büyük ve kapsamlı mühendislik örneklerinden biri kabul edilen proje, küresel ısınma kaynaklı su seviyesi risklerine karşı inşaat sektöründeki yeni küresel standartları belirliyor.