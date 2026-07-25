Ebrar Karakurt'un 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) finallerinde kadroda yer almaması voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusunun sağlık durumu ve milli takım kadrosunda neden oynamadığı ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final mücadelesine çıkarken gözler kadroda yer almayan Ebrar Karakurt'a çevrildi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun daha önce yaptığı sağlık açıklaması ve federasyon yönetiminden gelen son değerlendirmeler, milli voleybolcunun VNL finallerindeki durumunu netleştirdi.

EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalleri kadrosunda yer almıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre milli oyuncunun yoğun maç ve antrenman temposunun ardından bel ve kalça bölgesindeki ağrıları arttı. Bunun üzerine sağlık ekibi tarafından detaylı klinik değerlendirmeler ve MR görüntülemeleri gerçekleştirildi.

Ebrar Karakurt neden oynamıyor, sakat mı? Ebrar Karakurt'un son durumu

Yapılan kontroller sonrasında Ebrar Karakurt'un tedavi süreci başlatıldı. Sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda oyuncunun durumunun riske edilmemesi amacıyla VNL'nin Ankara ve Japonya etaplarının ardından finallerde de forma giymemesine karar verildi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yaptığı açıklamada Ebrar Karakurt'un Milletler Ligi finallerinde oynama ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Ebrar Karakurt neden oynamıyor, sakat mı? Ebrar Karakurt'un son durumu

EBRAR KARAKURT SAKAT MI?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi açıklamasında Ebrar Karakurt'un sağlık durumuna ilişkin, "Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Oyuncunun VNL finallerinde görev alamazken, tedavisinin tamamlanmasının ardından Avrupa Şampiyonası öncesindeki durumu sağlık ekibi tarafından yeniden değerlendirilecek.

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